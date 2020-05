Praia soma mais 11 novos casos e eleva total em Cabo Verde a 186

Em comunicado, aquele ministério refere que das 61 amostras analisadas nas últimas horas no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, 13 resultaram positivas para covid-19, sendo 11 casos considerados novos e dois de "controlo", no Hospital Dr Agostinho Neto, todos na capital.

Outras 41 amostras deram resultado negativo e sete permanecem pendentes, de acordo com a mesma informação.

Com este resultado, o país passa a ter 186 casos diagnosticados, sendo 127 em Santiago -- 124 concentrados na Praia, que se encontra em estado de transmissão local da doença -- e 56 na Boa Vista, as últimas duas ilhas que permanecem em estado de emergência, iniciado em 29 de março, com a população obrigada a permanecer em casa e as empresas encerradas, por concentrarem a generalidade dos casos de covid-19.

Há ainda registo de três casos da doença na ilha de São Vicente, todas da mesma família, dois dos quais considerados recuperados.

Em todo o país, desde a notificação do primeiro doente em 19 de março, já foram considerados recuperados da doença 37 pessoas. Duas pessoas acabaram por morrer, na Praia e na Boa Vista, e dois turistas estrangeiros, também infetados, regressaram aos países de origem, totalizando por isso 145 casos ativos em Cabo Verde.

"Até ao momento, todos os casos ativos estão em isolamento e a evoluir bem", refere o comunicado de hoje, assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP), a pandemia de covid-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.