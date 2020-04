Preços da oferta turística em Cabo Verde caíram 3,5% até março face a 2019

O IPT refere-se à variação dos preços no setor turístico, abrangendo bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo, desde hotéis a restaurantes, passando por entretenimento ou aluguer de veículos, tendo registado um resultado inferior em 0,9 pontos percentuais (-3,5%) de janeiro a março últimos, face ao primeiro trimestre de 2019.

No primeiro trimestre de 2020, o IPT atingiu 109,34 pontos, contra os 113,29 pontos no mesmo período de 2019, 120,31 pontos em 2018 e 117,40 pontos em 2017.

Segundo o estudo do Instituto Nacional de Estatística, a variação do IPT no primeiro trimestre de 2020 foi positiva, em 2,3%, face ao trimestre imediatamente anterior, contra os 1,4% do período idêntico de há um ano.

Cabo Verde enfrentou em março os primeiros efeitos da crise económica provocada pela pandemia de covid-19, com o encerramento do arquipélago às ligações do exterior.

Em todo o ano de 2019, Cabo Verde recebeu mais de 800 mil turistas e o Governo tinha a meta de ultrapassar o milhão de turistas anuais a partir de 2021, que fica agora ameaçada pela pandemia de covid-19.

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, admitiu em 26 de março que o país deverá perder meio milhão de turistas em 2020, quebra superior a 60% face a 2019, além de um corte de 4% no Produto Interno Bruto (PIB), devido à covid-19.

"A economia de Cabo Verde vai perder cerca de 500 mil turistas este ano, em relação a 2019. Com isso, o país vai ter uma redução de cerca de três milhões de dormidas", divulgou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

Olavo Correia explicou que, em consequência deste cenário, "as receitas fiscais vão reduzir-se em aproximadamente 12 milhões de contos (12 mil milhões de escudos, 107 milhões de euros)". Além disso, as receitas totais do Estado de Cabo Verde "vão diminuir em cerca de 18 milhões de contos (160 milhões de euros) em relação ao previsto no Orçamento de Estado de 2020".

Nos últimos três anos, a economia cabo-verdiana estava a crescer acima dos 5% ao ano.