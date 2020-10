Presidente da África do Sul anuncia 800 mil novos empregos em plano de recuperação económica

"Alocámos 100 mil milhões [de rands] [5,1 mil milhões de euros] nos próximos três anos para criar empregos públicos e sociais, à medida que o mercado de trabalho recupera, começando agora, com mais de 800.000 oportunidades de emprego nos próximos meses", afirmou.

Na sessão conjunta do parlamento da Assembleia Nacional e o Conselho Nacional de Províncias, o chefe de Estado sul-africano cinco prioridades para a recuperação da economia sul-africana que perdeu 2,5 milhões de postos de trabalho no segundo trimestre deste ano, registando uma contração de 16,4% e empurrando 30% a 40% dos trabalhadores para a "pobreza extrema", segundo os sindicatos.

"Os objetivos do plano são claros: Criar empregos, principalmente através de investimentos agressivos em infraestrutura e programas de emprego em massa, reindustrializar a economia, com foco no crescimento dos pequenos negócios, acelerar as reformas económicas para desbloquear o investimento e o crescimento, combater o crime e a corrupção; e melhorar a capacidade do Estado", referiu o Presidente da República sul-africana.

No seu discurso, Ramaphosa destacou depois "o fornecimento seguro e confiável de energia até 2022" assim como "mais de 1 bilião de rands [51,2 mil milhões de euros] de investimento em infraestruturas nos próximos quatro anos".

O chefe de Estado sul-africano prometeu também baixar o custo de dados de Internet e expandir o acesso a banda larga "para as famílias de baixo rendimento" e "ressuscitar setores vulneráveis como o turismo" que foram afetados pela pandemia da covid-19.

De acordo com o líder sul-africano, a implementação do plano de recuperação económica "elevará o crescimento para cerca de 3% em média nos próximos 10 anos".

Ramaphosa assegurou também hoje no parlamento que o novo plano de recuperação económica "será transformador, inclusivo, digital, verde e sustentável", sublinhando que "investirá no capital humano para criar as fundações para o futuro".

"O Fundo de Infraestruturas providenciará 100 mil milhões de rands (5,1 mil milhões de euros) em financiamento catalítico na próxima década, alavancando até 1 bilião de rands em novos investimentos para projetos de infraestrutura estratégica", declarou.

O Presidente sul-africano prometeu também "modernizar" a ferrovia, particularmente em Tshwane (antiga Pretória) e na Cidade do Cabo; reabilitar a rede nacional e municipal de estradas do país, e expandir "rapidamente a capacidade de produção energética em cerca de 11.800 MW até 2022".

Sobre o crescimento industrial, Cyril Rampahosa indicou que o Governo "vai apoiar um crescimento em massa da produção local e tornar o setor das exportações sul-africanas "mais competitivas".

"E, se conseguirmos atingir a nossa meta de atrair 1,2 biliões de rands [61,5 mil milhões de euros] em novos investimentos até 2023, isso poderá contribuir cerca de 2,5% para o nosso PIB anual", afirmou.

Sobre o combate à alta corrupção e crime no país, que segundo Ramaphosa é "essencial para o crescimento inclusivo", o Governo vai constituir "uma equipa de reposta rápida conjunta a nível nacional e provincial para combater essas práticas".

"As agências da lei e ordem estão a ser dotadas de recursos adequados para permitir o rápido processo judicial contra a corrupção e fraude", referiu Ramaphosa, sublinhando que "não haverá interferência política no trabalho das agências da lei e ordem".

"O nosso país está a emergir de um dos períodos mais difíceis de que há memória", concluiu o Presidente sul-africano.

A economia sul-africana, a mais desenvolvida de África, teve uma queda recorde de 51% entre abril e junho, motivada sobretudo pela paralisação devido à pandemia de covid-19, anunciou em 08 de setembro a agência de estatísticas do país (StatsSA).

Esta queda sem precedentes do PIB sul-africano deve-se sobretudo à rigorosa contenção imposta no país a partir de 27 de março para conter a propagação do novo coronavírus, que já provocou 18.151 mortos e 700.000 casos de infeção, que paralisou a maioria das atividades económicas.

A queda no PIB é largamente atribuída ao declínio acentuado nos setores da construção, manufatura e mineração, que registaram uma queda de atividade de mais de 70%.

Com um declínio acentuado no investimento, as previsões do banco central da África do Sul para a economia do país pioraram para este ano, esperando uma contração de 8,2% devido aos efeitos da covid-19, depois de uma estimativa, em julho, de uma queda de 7,3%.