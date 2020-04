Presidente filipino ameaça com lei marcial

Duterte fez a declaração após um aumento, relatado pelas autoridades, do número de carros que circulavam na quarta-feira na capital, que esteve deserta no mês passado.

Em meados de março, metade dos 110 milhões de filipinos, incluindo os residentes de Manila, receberam instruções para ficar em casa.

"Estou apenas a pedir um pouco de disciplina. Caso contrário, se não acreditam em mim, o exército e a polícia assumirão", alertou Duterte, na noite de quinta-feira, durante num discurso televisionado.

"O exército e a polícia aplicarão distanciamento social no momento do toque de recolher (...) É como lei marcial. Depende de você", disse o Presidente.

Desde que chegou ao poder em 2016, o Presidente filipino ameaçou repetidamente impor um regime militar em todo o país.

Em 2017, proclamou a lei marcial na região de Mindanao (sul), a fim de reprimir a violência que persiste nessa região ameaçada por uma rebelião separatista muçulmana.

Esse assunto é sensível nas Filipinas, onde a lei marcial foi usada pelo ditador Ferdinand Marcos (1965-86).

Perante o aumento do número de casos do novo coronavírus, Duterte havia ordenado em março medidas de contenção para os habitantes de Luzon, a maior ilha do arquipélago em que Manila está localizada e os seus 12 milhões de habitantes.

Embora os passeios sejam permitidos apenas para compras de alimentos ou medicamentos e para pessoas que trabalham em setores essenciais, muitos parecem não respeitar dessas medidas.

Em alguns bairros, os trabalhadores que ganham ao dia e os mais pobres não têm escolha a não ser procurar emprego.

A polícia diz que alertou ou prendeu dezenas de milhares de pessoas fora de suas casas sem um bom motivo.

As Filipinas registaram cerca de 5.660 casos do novo coronavírus, que mataram 362 pessoas. Esses números devem aumentar ainda mais com a intensificação da campanha de teste na população.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.