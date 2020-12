Presidente francês testa positivo à Covid-19. Costa vai ser testado

Dado o teste positivo, Emmanuel Macron irá ficar em isolamento, mas o gabinete do Presidente já veio esclarecer em comunicado que Macron "continuará a trabalhar e a zelar pelas suas atividades à distância".







Macron realizou o teste de diagnóstico para a Covid-19 depois de ter desenvolvido alguns sintomas compatíveis com aqueles provocados pelo vírus SARS-CoV-2.







A Presidência francesa diz que ainda não é certo em que momento ou como Macron foi infetado, mas adiantou que estão já no processo de identificar quem possa ter contactado com o Presidente francês para informar sobre a situação.







Ainda na quarta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, esteve reunido com o Presidente francês em Paris num almoço de trabalho, onde discutiram a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.



De acordo com informação que a RTP conseguiu obter nesta altura, António Costa vai fazer ainda esta quinta-feira um teste para a Covid-19 que já estava planeado no seguimento da viagem que está marcada para este fim-de-semana a São Tomé e Príncipe. A situação está nesta altura a ser avaliada.



Primeiros-ministros espanhol e francês em isolamento



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve também em contacto com Macron na passada segunda-feira e deverá ficar em quarentena até dia 24. “O primeiro-ministro Sánchez será submetido a um teste de diagnóstico de imediato para saber qual a sua situação e decidir, em função dos resultados, a sua agenda dos próximos dias”, anunciou o Governo espanhol.







O primeiro-ministro francês também vai ficar em isolamento depois do caso positivo para a Covid-19 de Macron. Jean Castex foi "colocado em isolamento, embora não apresente nenhum sintoma da doença", segundo anunciou a Presidência francesa. O primeiro-ministro realizou esta quinta-feira um teste à Covid-19 "como precaução" e os resultados são esperados "para breve".







Um assessor do executivo francês explicou ao jornal Le Monde que os ministros que participaram no Conselho de Defesa ou no Conselho de Ministros de forma presencial “não são considerados contactos próximos porque usaram máscara e estiveram à distância”. O último Conselho de Ministros do ano está marcado para dia 21 e decorrerá por videoconferência.





(em atualização)