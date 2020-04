Primeiro-ministro timorense diz que país está a trabalhar para evitar pior cenário

"Em Timor-Leste, o cenário otimista, pelo qual estamos a lutar, é para ter zero óbitos. Temos oito infetadas, um deles recuperado, um estrangeiro, mas agora temos sete em isolamento", afirmou Taur Matan Ruak no parlamento nacional.

"Mas o cenário mais pessimista, segundo a análise do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), é de que Timor-Leste poderia ter 390 mil infetados, ou 30% da população, dos quais 156 mil casos ligeiros, 58 mil graves, 19.500 críticos a necessitarem de ventilação assistida e 17 mil mortos", disse.

Taur Matan Ruak falava numa sessão extraordinária do Parlamento Nacional para debater as medidas que o Governo tem vindo a adotar e as perspetivas de futuro no combate à covid-19.

No arranque do debate, 20 dias depois do início do estado de emergência, Taur Matan Ruak recordou as "dificuldades que o país enfrenta" no atual momento, incluindo o recurso a "medidas drásticas" que limitam liberdades constitucionais.

"Este combate coloca problemas difíceis e o esforço é feito para evitar mortos, mas também o impacto social e económico drástico, que deixou milhões e milhões de trabalhadores sem emprego, famílias na miséria, sem rendimento, a economia estagnada, e a conectividade do mundo paralisada", afirmou.

O chefe do Governo disse que as autoridades têm que estar preparadas "para este pior cenário, mais pessimista", notando que o sistema de saúde "tem grandes dificuldades" de resposta.

"Até as nações mais desenvolvidas com os melhores sistemas do mundo têm dificuldades em responder. Não é Timor-Leste que terá condições para responder", afirmou.

"Temos que combinar vontade e capacidade. Não temos capacidade, mas temos muita vontade. Agora precisamos reforçar a nossa capacidade", disse, recordando que já foi aprovado o decreto sobre a gestão do novo fundo de apoio de emergência para a covid-19.

Nesse quadro, Taur Matan Ruak disse que o estado de emergência "não é a solução para resolver o problema, mas é um elemento importante para ajudar a reforçar o distanciamento social, o que ajuda a reduzir os números de contágio".

O chefe do Governo disse que Timor-Leste tem, para já, apenas casos importados e não tem até agora condições para testar de forma maciça a população, pelo que tem que manter a estratégia de controlo.

Entre essas medidas, e agora que as fronteiras estão fechadas, Taur Matan Ruak destacou os esforços para controlar as entradas ilegais na fronteira.

Timor-Leste tem oito casos confirmados de covid-19, dos quais um recuperado.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.