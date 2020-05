Prorrogado prazo de apoio às empresas no âmbito do programa StartUP Voucher

A iniciativa insere-se num pacote de novas medidas de apoio dirigidas às "mais de 2.500 `startups` portuguesas", no valor total de 25 milhões de euros, anunciadas no passado dia 21 pelo Ministério da Economia para minorar o impacto do novo coronavírus na economia.

"Tendo em conta a necessidade de medidas ativas de emprego e de outras medidas não formativas, bem como o interesse para a economia nacional em criar condições que promovam o eficaz desenvolvimento de ideias inovadoras, visando o lançamento de novas `startups`, importa adaptar o StartUP Voucher, enquanto medida que pretende promover o desenvolvimento, por parte dos jovens, de novos projetos de empreendedorismo inovador, à atual situação de calamidade em que vivemos", lê-se no texto do diploma publicado hoje.

Nos termos do despacho n.º 5140/2020, assinado pelo secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo e que entra hoje em vigor, o prazo de duração máxima do StartUP Voucher e de atribuição da respetiva bolsa mensal de 691,70 euros é alargado para 15 meses.

Já no que se refere ao prémio de concretização do projeto, pago após a constituição da empresa, passa a considerar-se que essa constituição "pode ocorrer após os primeiros seis meses de participação no programa e até seis meses após os 15 meses de duração máxima do StartUP Voucher".

Também prorrogado, por mais três meses, é o período de quatro meses para apoiar a primeira fase do desenvolvimento do projeto empresarial, do que resulta que a avaliação intercalar desta primeira fase do projeto passa a ser realizada no fim do sétimo mês e que a avaliação intercalar do final da segunda fase passa a ocorrer decorridos 11 meses.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.