PS propõe criação de comissão para processo de recuperação económica e social

Este projeto de resolução, ao qual a agência Lusa teve acesso, é subscrito em primeiro lugar pela presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, no qual se defende que a nova comissão eventual, se for aprovada, deverá ter um prazo de funcionamento de 180 dias, com a possibilidade de prorrogação.

"A comissão terá a composição a determinar pelo presidente da Assembleia da República [Ferro Rodrigues], consultada a conferência de líderes" e "no final do mandato apresentará um relatório das suas atividades e respetivas conclusões", lê-se no diploma.

O PS justifica a criação desta comissão pelas previsões que apontam "para uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) e, consequentemente, para um empobrecimento que pode assumir múltiplas variáveis e atingir os mais variados setores".

"É fundamental a implementação de um plano de recuperação da economia - um plano de largo espetro que possa relançar setores chave que se assumam como catalisadores de todo o tecido económico. É fundamental um plano social que possa dar resposta às necessidades das populações, muito certamente às necessidades básicas, mas, sobretudo, às necessidades de proteção dos postos de trabalho e da criação de emprego", justificam os socialistas.