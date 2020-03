Quase 2.000 clínicos já se disponibilizaram a reforçar SNS

São quase 2 mil clínicos que se voluntariaram, no âmbito do combate à Covid-19.



Os especialistas assumem que o modo de tratar os doentes vai ter de mudar, com mais internamentos e testes em casa e não escondem a preocupação com a falta de meios.