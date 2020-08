Quase 2.300 novos casos em 24 horas em França

Segundo o balanço da DGS local, a França registou mais de 9.330 novos casos numa semana (1.604 na quinta-feira e 1.695 no dia anterior), depois de a barreira dos 1.000 novos casos diários ter sido ultrapassada em fins de julho.

"Os indicadores estão a degradar-se, confirmando-se uma circulação mais ativa do vírus no conjunto do território, em particular entre os jovens adultos", constatou a DGS francesa, que apelou ao "reforço da vigilância".

Desde quinta-feira, apareceram 21 novos focos de covid-19, elevando o número total para 787, permanecendo ativos 288.

Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias gaulesas contabilizaram mais 12 mortes, elevando o total para 30.324 óbitos -- 19.818 em estabelecimentos hospitalares e 10.506 em lares de terceira idade e centros de saúde.

Terça-feira, o Conselho Científico francês, que assessoria o Governo de Paris na luta contra a covid-19, avisou que a França "não está imune" a uma retoma descontrolada da epidemia e instou os franceses a respeitar as medidas de proteção.

O uso de máscara, obrigatório nos espaços públicos fechados desde 20 de julho, está a estender-se aos abertos num cada vez maior número de cidades em todo o país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.