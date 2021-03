Quase 2,54 milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia

Mais de 114.360.550 de infeções com este coronavirus foram diagnosticadas oficialmente desde o início da pandemia.

Estes números têm como fundamento os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, excluindo as revisões realizadas posteriormente pelos organismos responsáveis pelas estatísticas da Rússia, Espanha e Reino Unido.

Na segunda-feira lamenta-se a morte de 6.800 pessoas diagnosticados com covid-19, a doença provocada pelo coronavirus SARS-Cov-2, e registam-se 298.141 novos casos de infeção em todo o mundo.

Os países que registaram mais mortos, nos últimos balanços, foram os Estados Unidos com 1.336 óbitos, o Brasil com 778 vítimas mortais e Espanha com 467 mortos.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em relação ao número de mortos até agora: 514.657 óbitos no total e 28.664.448 desde o começo da crise sanitária, de acordo com a contagem da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil com 255.720 mortos e 10.587.001 casos, o México com 186.152 óbitos e 2.089.281 infeções, a Índia com 157.248 vítimas mortais e 11.124.527 casos de contágio, e o Reino Unido com 122.953 mortos e 4.182.009 doentes.

Entre os países mais duramente afetados, a República Checa é aquele que mais mortos lamenta tendo em conta o número de habitantes: 193 mortos por 100 mil pessoas, seguida da Bélgica (191), Eslovénia (185), Reino Unido (181) e Itália (161).

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizava 856.095 mortos e 37.753.889 casos, a América Latina e Caraíbas 680.305 óbitos (21.441.424 infeções), os Estados Unidos e Canadá com 536.664 vítimas mortais (29.532.563 casos), Ásia com 256.981 mortos (16.170.542 contágios), Médio Oriente 104.478 falecimentos (5.524.684 contágios), África 104.031 mortos (3.904.996 casos) e Oceânia com 951 óbitos (32.453 casos).

Depois do início da pandemia, o número de testes realizados aumentou significativamente e as técnicas de despistagem e rastreio melhoraram.

Mesmo assim, o número de casos diagnosticados não reflete mais do que uma fração da contagem real de contaminações porque uma parte substancial destes contágios são menos graves, assintomáticos ou ainda não foram detetados.

Este balanço foi elaborado com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções ou envio tardio de informações, o aumento dos números nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente ao que foi publicado na véspera.