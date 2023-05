Quase metade das crianças e 85% dos adultos com vacinação completa em Cabo Verde

"Atualmente, o país tem uma taxa de vacinação na população adulta elegível de 86,5% com a segunda dose, 39,3% com a dose de reforço, 75,8% dos adolescentes completamente vacinados e 43,6% de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas com a segunda dose", afirmou a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, numa declaração pública do Governo de Cabo Verde, a partir da Praia, sobre o fim da emergência sanitária internacional por covid-19, declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O diretor-geral da OMS declarou em 05 de maio o fim da emergência de saúde para a covid-19 a nível global, aceitando a recomendação do comité de emergência.

Filomena Gonçalves avançou que o Ministério da Saúde tem estado a fazer o acompanhamento da situação permanentemente com as estruturas de saúde e revelou ainda que também está em curso o processo de investigação através da sequenciação genómica para verificação das variantes e sublinhagem da covid-19 em circulação no país.

"Continua a vigilância ativa dos casos e o seguimento da situação pelas estruturas de saúde do país, continuam as campanhas de vacinação contra a pandemia de covid-19 para toda a população acima dos 5 anos de idade, continua a vigilância laboratorial para a sequenciação genómica para identificação das variantes e das sublinhagens de preocupação da covid-19, continua a estratégia de comunicação de risco, para a população", garantiu.

Ao dia de hoje, de acordo com dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde conta com 116 casos ativos de covid-19 e desde o início da pandemia, em março de 2020, regista um acumulado de 63.653 casos de infeção, que provocaram 413 óbitos por complicações associadas à doença.

A ministra da Saúde afirmou que nas últimas semanas epidemiológicas, o país tem estado a registar um aumento do número de casos de covid-19, sobretudo na cidade da Praia, depois de um período de longos meses com registos de números inferiores a 10 casos por dia.

"Este período de controlo e redução dos casos foi graças às medidas de saúde pública, a alta taxa de vacinação na população, vigilância ativa dos casos, comunicação de risco, entre outras", salientou.

"Cabo Verde tem conseguido, até ao momento, conter e suportar as consequências desta pandemia para a saúde. Os dados atualizados mostram mais de 98% dos adultos com pelo menos uma dose, mais de 85% têm a vacinação completa contra a covid-19", acrescentou, sobre a situação no arquipélago.

Nesta declaração, a ministra da Saúde reforçou que o uso de máscaras faciais continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos e que ainda é recomendável o uso de máscaras faciais em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas da covid-19, sublinhando que desde o início da pandemia o Sistema Nacional de Saúde "foi reforçado com mais recursos humanos e com mais capacidades de diagnóstico através de montagem de laboratórios".

O representante em Cabo Verde da OMS, Daniel Kertesz, manifestou hoje, durante a mesma declaração sobre o fim da emergência sanitária internacional, a necessidade de reforçar os sistemas de saúde e gerir a covid-19 como se gere as outras doenças.

"A covid-19 continua a ser uma pandemia, a covid-19 veio para ficar, o vírus continuará a provocar doenças em todo o mundo e aqui em Cabo Verde. O fim de emergência significa que devemos agora gerir a covid-19 como gerimos outras doenças infecciosas. Isto significa desenvolver estratégias ao longo prazo para combater a covid-19 e reforçar os nossos sistemas de saúde. Os países não devem parar este trabalho simplesmente porque a covid-19 já não é considerada uma emergência", apelou.

Segundo os dados mais recentes da OMS, a pandemia já provocou mais de 765 milhões de casos confirmados de infeção e mais de 6,9 milhões de mortos a nível mundial reportados oficialmente, mas o diretor-geral, Tedros Ghebreyesus, admitiu que o número real de óbitos possa ser de "pelo menos 20 milhões".

Em Cabo Verde, o primeiro caso de covid-19 foi reportado em 19 de março de 2020, um cidadão inglês, de 62 anos, que chegou à ilha da Boa Vista como turista e que foi igualmente a primeira vítima mortal da doença no país.

Na sequência, o Governo colocou a ilha da Boa Vista em quarentena durante 15 dias e declarou depois a situação de contingência em todo o território nacional, adotando um conjunto de medidas restritivas.

A declaração da covid-19 como pandemia, pela OMS, ocorreu a 11 de março de 2020, quadro que é definido como a disseminação mundial de uma nova doença para a qual a maioria das pessoas não tem imunidade.