Quatro municípios da Região de Leiria sem farmácias com testes comparticipados

"De um total de 82 farmácias nos 10 municípios da Região de Leiria, apenas aderiram aos testes gratuitos 25 farmácias (cerca de 30%), registando-se mesmo nenhuma adesão em quatro municípios da região, respetivamente nos municípios da Batalha [que tem quatro farmácias], Castanheira de Pera [uma farmácia], Figueiró dos Vinhos [três] e Marinha Grande [oito farmácias]", referiu uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota, nesta região as farmácias aderentes situam-se em Alvaiázere (uma aderiu de um total de três), Ansião (aderiram todas as quatro farmácias do concelho) e Leiria (nove em 30).

Também a única farmácia do concelho de Pedrógão Grande aderiu aos testes à covid-19 comparticipados, assim como nove de um total de 20 farmácias no concelho de Pombal e uma farmácia em Porto de Mós, que tem nove.

A CIMRL reconhece que "face ao agravamento da situação pandémica e às novas regras sanitárias em vigor, e que exigem um teste negativo para entrar em vários estabelecimentos e eventos, a população tem acorrido em massa às farmácias onde os rastreios são gratuitos e comparticipados pelo SNS, tendo surgido muitas dificuldades para os utentes em resultado do reduzido número de farmácias aderentes ao programa de testagem".

Para mitigar o problema, a CIMRL "está a diligenciar junto da Associação Nacional de Farmácias sobre a disponibilidade desta entidade em realizar parcerias e promover ações de sensibilização para incrementar a adesão das farmácias dos 10 municípios da Região de Leiria, promovendo desta forma uma colaboração mais efetiva das farmácias" ao programa nacional de testes rápidos de antigénio à covid-19, comparticipados pelo SNS (15 euros por teste).

A CIMRL observou que "esta medida visa monitorizar a evolução do desconfinamento, acautelando assim a transmissão descontrolada do vírus e promovendo a diminuição de contágios".

A nota explicou que "os testes rápidos de antigénio podem ser feitos nas farmácias aderentes dos concelhos abrangidos da Região de Leiria, que estarão devidamente identificadas com o serviço `Testes Rápidos covid-19 (gratuitos)".

"De igual forma serão dinamizadas ações de divulgação e informação das farmácias aderentes ao programa de testagem gratuita, através das redes sociais e meios de comunicação existentes nos municípios", adiantou.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria pretende "aumentar consideravelmente o número de farmácias aderentes e, assim, garantir melhores condições de prevenção das populações locais".

