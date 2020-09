Razões que levaram Espanha a fracassar na contenção da pandemia

Há pouco mais de dois meses, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciava: “Derrotámos o vírus, controlámos a epidemia e vergámos a curva”. No entanto, o discurso atual é totalmente contrário, comA 21 de junho, um dia depois do fim do estado de emergência, Espanha levantava as restrições e começava o desconfinamento. No entanto, algumas destas limitações regressavam a certos territórios já em julho. Pouco depois,O país vizinho apenas conseguiu afastar-se das piores estatísticas europeias da incidência da Covid-19 entre as últimas semanas da primavera e as primeiras do verão, voltando a liderar em meados do verão, com números muito superiores aos registados em qualquer outro país da europa ocidental.Para responder a esta questão, os especialistas recuam ao período em que se dava início ao desconfinamento.: um levantamento assimétrico das restrições, com distinção entre níveis, que avançavam à medida que as comunidades apresentassem uma incidência da doença suficientemente reduzida e capacidades suficientes para enfrentar a epidemia.Porém, os especialistas apontam dois problemas essenciais: o Ministério da Saúde não quantificou qual deveria ser essa incidência e quais as garantias que cada comunidade deveria apresentar relativamente ao controlo do avanço da epidemia.O caso mais evidente é o de Madrid, que avançou para a fase 2 sob a promessa de capacidade de vigilância epidemiológica que nunca foi cumprida.“A nova normalidade era outra coisa.”, explica ao jornal El País Miguel Hernán, professor de epidemiologia da Universidade de Harvard.

O primeiro passava pela capacidade das comunidades autónomas em criar e reforçar as competências de assistência e de diagnóstico, bem como de monitorização, isolamento ou quarentena. O segundo pela definição de indicadores epidemiológicos transparentes e harmonizados por parte do Governo espanhol que facilitassem ações coordenadas. Em terceiro lugar, o especialista considera necessário um delineamento das medidas específicas para se dar início ao desconfinamento por parte de especialistas multidisciplinares. Por fim, um processo contínuo de tomada de decisões com base na avaliação de dados epidemiológicos das três semanas anteriores.

Já para Miquel Porta, professor especialista em epidemiologia, medicina preventiva e saúde pública, o fracasso espanhol de entrada na “nova normalidade” remonta ao período anterior à pandemia.defende o especialista, justificando esta falha com a “incapacidade do Estado”.“Nem sequer é um problema de políticos, mas de aparatos do Estado”, continuou. “O Tesouro é um mecanismo engraxado, com ferramentas do século XXI. Obviamente que existe fraude e poderia funcionar melhor, mas qualquer imposto municipal em qualquer canto da Espanha está registado. Os nossos [serviços de vigilância epidemiológica e de saúde pública] funcionam como no século XIX”, concluiu Miquel Porta.

Falhas no rastreio e excesso de confiança

Madrid, por exemplo, deveria ter equipas de rastreio para acompanhar os casos positivos, identificar e monitorizar os contactos próximos. No entanto, não há evidências de que essas equipas tenham, de facto, existido e muitos doentes em quarentena dizem nunca terem sido contactados por estas equipas.

“Enquanto o vírus estiver connosco, devemos ter três coisas bem assentes: assistência primária reforçada a tempo inteiro; equipas de rastreio e, em terceiro lugar, mesmo que a incidência seja baixa, a população deve conviver com as regras de um certo distanciamento até que isto passe. Devemos evitar encontros em ambientes fechados e usar sempre máscara, para além das restantes normas de higiene”, explica Saúl Ares.

Todas estas razões estão aliadas ao comportamento de algumas empresas que não se empenharam suficientemente na proteção dos seus trabalhadores e dos cidadãos em geral, que não cumpriram as direções do Ministério da Saúde no período de desconfinamento.. Todas as comunidades pareciam prontas, mas algumas não estavam. E se adicionarmos isso a um comportamento muito irregular dos cidadãos, é criada a", diz Rafael Bengoa, um dos mais conceituados especialistas em Saúde Pública de Espanha.

“Para muitas pessoas, o novo normal consistia em voltar à normalidade e assim se cometeu um erro fundamental: não assumir que estávamos a voltar a um momento em que a curva estava a descer, mas o vírus ainda não tinha desaparecido”, sublinha Daniel López Acuña, antigo diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em suma, os especialistas alertam que,Rafael Bengoa, juntamente com outros 19 especialistas, assinaram um manifesto na revistaa exigir ao Governo espanhol para que seja estudado aquilo que falhou e que proponham medidas para evitar que Espanha siga o mesmo caminho no futuro, porque, segundo os especialistas, outras pandemias irão surgir.“Eu não iria à procura de um novo normal”, diz Bengoa. “Iria na medida em que não precisamos de manter o distanciamento social, mas voltar à normalidade política, social, das desigualdades que existem no país, não é o caminho a percorrer”, acrescenta.