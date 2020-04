Reabrir a América. A nova frente de guerra em três fases

Os números ainda são expressivos nos Estados Unidos. Mais de quatro mil mortos em 24 horas, elevando para cerca de 33 mil o total de vítimas mortais no país, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins esta quinta-feira.





“A América quer estar aberta e os Americanos querem estar abertos”, afirmou o presidente norte-americano. “Um encerramento nacional não é solução sustentável no longo prazo”, reforçou.

A próxima frente de batalha é reabrir a América. Sob pena, diz Trump, de haver graves consequências na saúde pública: um aumento do abuso de drogas, álcool, doenças cardíacas e outros problemas “físicos e mentais”.







Dito isto, apresentou as linhas mestras para sair do confinamento, aquelas que servirão de guias para os governadores de cada Estado no levantamento das restrições ao longo dos próximos meses.







A democrata Nancy Pelosi considerou o plano “vago e inconsistente”.

Donald Trump considera que a economia tem de dar “um passo cuidadoso de cada vez”, mas pediu que os Governadores, a quem prometeu a condução efetiva da situação em cada Estado, ajam “rapidamente”, dependendo do que queiram fazer.







Para o Presidente, quem está saudável deve voltar a trabalhar “quando as condições o permitirem” e que as medidas de distanciamento social têm de manter-se.

“Abrir a América novamente” articulado em três fases

O guia conta com 18 páginas que detalham as três fases para que cada Estado possa reavivar a sua economia e os critérios precisos que determinam a passagem de uma fase para a outra. Cada fase tem, no mínimo, 14 dias.







A primeira fase poderá ser iniciada dentro desse tempo, 14 dias, se os números demonstrarem uma descida. Mas Trump admite que alguns Estados possam avançar mais cedo.







Fase um







A primeira fase mantém muitos das medidas que estão em vigor no confinamento quanto a evitar viagens desnecessárias e agrupamentos de pessoas.







No entanto, permite que locais como restaurantes, locais de oração e eventos desportivos possam acontecer desde que sigam protocolos estritos de distanciamento social.

Fase dois





Se a primeira fase decorrer sem que haja um aumento significativo de novos casos, então dá-se novo passo em direção à reabertura da economia.





Passam a ser possíveis as viagens não essenciais, as escolas podem reabrir e os bares podem operar com menores capacidades de ocupação.







Fase três





Será o “novo normal”.







Nesta fase, os Estados que sejam palco de uma descida sustentada do número de casos podem aprovar “interações públicas” com distância social e com os locais de trabalho a poderem operar sem restrições.







Poderão ser retomadas as visitas a lares e hospitais e os bares podem aumentar a sua capacidade de receber pessoas. Pode ser equacionado sugerir que os idosos evitem locais com muita gente.







Para que se possa voltar ao normal na totalidade, terá de haver, pelo menos, um mês de avaliação.







Nos Estados em que as infeções voltarem a subir, o regresso à normalidade demorará mais tempo.







O coordenador da Casa Branca para a luta contra a Covid-19, Dr Deborah Birx, reforçou que se os Estados atravessarem estas três fases, podem permitir que mais e mais trabalhadores possam voltar a trabalhar.







