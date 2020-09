Recorde de casos diários em Israel que prepara medidas mais rígidas

Segundo o `site` israelita Ynetnews, o Ministério da Saúde de Israel indicou hoje que nas últimas 24 horas registaram-se 31 mortos e 6.923 infetados com o novo coronavírus no país.

Estes números fazem subir o total de mortos para os 1.316, de acordo com o `site` noticioso, entre os cerca de 200.000 infetados com o vírus, no país de quase nove milhões de habitantes.

O ministério indicou também que 631 doentes se encontram em estado grave, 163 dos quais necessitam estar ligados a ventiladores.

A situação ocorre numa altura em que Israel vive algumas das suas festividades mais importantes, o Rosh Hashaná (Ano Novo Judaico) decorreu no passado fim de semana e o Yom Kipur (Dia do Perdão) assinala-se este ano a 27 e 28 de setembro.

O coordenador nacional para a pandemia, Ronni Gamzu, lamentou o facto de a população, cansada do que considera uma péssima gestão da crise, não estar a colaborar nem a cumprir as regras do distanciamento e dos cuidados.

Depois de ter estado reunido na terça-feira durante horas e sem chegar a acordo, o gabinete de gestão do coronavírus deverá decidir hoje medidas mais rígidas para conter a pandemia.

Segundo os media locais, a redução da atividade económica ao mínimo, a proibição de orações dentro de sinagogas e templos e a limitação de manifestações são algumas das medidas em consideração.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.