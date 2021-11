Recuperação em África vai exigir "ações orçamentais sem precedentes"

"Gerar receitas, restaurar as almofadas financeiras e regressar aos rácios da dívida sobre o PIB registados antes da pandemia vai implicar ações orçamentais sem precedentes para a maioria dos governos africanos, numa altura em que continuam a suportar o custo das dificuldades sociais e financeiras da pandemia", dizem os analistas num comentário à recuperação económica nos mercados emergentes.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Moody`s escreve que "a recuperação em África permanece tímida e frágil, com taxas de vacinação baixas, imposição esporádica de restrições, efeitos económicos de longo prazo e espaço orçamental limitado".

Sobre a possibilidade de o aumento do preço do petróleo, atualmente a rondar os 86 dólares por barril, poder ajudar na consolidação orçamental, a Moody`s escreve que "o subinvestimento e os problemas de manutenção vão limitar os benefícios do abrandamento das limitações à produção e da recuperação da procura global".

Além disso, apontam, "uma agenda de descarbonização em aceleração é um desafio significativo à adaptação para os países que não conseguem diversificar as suas economias tão depressa como a tendência mundial".

Noutra parte do documento, a Moody`s aborda o mercado financeiro global, apontando que as necessidades de financiamento vão continuar elevadas nos próximos anos para os governos africanos.

"A necessidade de endividamento em 2022 vai continuar elevada devido aos défices orçamentais, ao aumento das taxas de juro e à aproximação das maturidades dos empréstimos", lê-se ainda no relatório, divulgado no mesmo dia em que o Centro de Controlo e Prevenção e Doenças da União Africana (África CDC) atualizou os números da pandemia em África.

Durante a conferência de imprensa semanal para aferir o andamento da pandemia da covid-19, John Nkengasong disse que até agora já foram registados 8,5 milhões de casos de pessoas infetadas, havendo a lamentar 220 mil mortes nos 55 Estados africanos.

"Entre 1 e 7 de novembro, comparando com a semana de 25 e 31 de outubro, houve um total de 31 mil novos casos, o que representa um decréscimo de 4%, e olhando para as mortes, o continente teve 1.133 novas mortes, o que representa uma queda de 14%", disse o responsável.

A incidência, apontou, "estabilizou nos 4% e nas últimas semanas o decréscimo era mais significativo", o que é normal, explicou, já que "o caminho normal é uma descida e depois uma estabilização", advertindo que é preciso "ter muito cuidado" e manter as medidas contra o contágio.

Sobre a vacinação, o responsável afirmou que o continente já ultrapassou a barreira dos 6% de pessoas vacinadas, sendo Marrocos o país mais vacinado, com uma taxa de cobertura de 60%.

A covid-19 provocou pelo menos 5.062.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,81 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.