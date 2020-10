Reedição do #EstudoEmCasa arranca na segunda-feira e traz novidades

O Ministério da Educação, em parceria com a RTP, relançou o #EstudoEmCasa para este novo ano letivo que servirá como um complemento às aulas presenciais. A iniciativa será agora alargada ao ensino secundário. As aulas neste formato têm início já na próxima segunda-feira para os alunos do ensino básico.