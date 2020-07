Registado na primeira quinzena de julho o valor mais alto de mortes em Portugal desde 2013

Neste período, morreram mais de 4.700 pessoas, uma subida de 17%, em comparação com o início de Julho do ano passado.Ouvido pela Antena 1, o médico Jorge Almeida, diretor do serviço de Medicina Interna do Hospital de São João no Porto, considera que as principais razões para este aumento, serão as altas temperaturas e também um menor acesso dos doentes crónicos aos cuidados de saúde, durante os meses de pandemia de Covid-19.Este especialista sublinha que os doentes crónicos não podem deixar de ir aos serviços de saúde, com medo de ficarem infetados com o novo vírus da pneumonia.