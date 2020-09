Reino Unido anuncia novas restrições para conter a pandemia

Foto: Reuters

Em declarações esta manhã à televisão Sky News, o ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, reagiu à notícia que dá conta de que o Reino Unido vai proibir encontros sociais com mais de 6 pessoas, quer no interior, quer no exterior, a partir da próxima segunda-feira, devido ao recente aumento dos casos de infeção.