Reino Unido com mais 158 mortes e 6.040 casos

O número de mortes representa uma descida relativamente aos 236 óbitos registados na sexta-feira, mas os casos subiram ligeiramente relativamente aos 5.947 notificados no período anterior.

O total acumulado de casos de covid-19 no Reino Unido é de 4.213.343.

Até hoje, 22.887.118 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.090.840 receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Na atualização semanal divulgada sexta-feira, o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido subiu ligeiramente para um intervalo entre 0,7 e 0,9 (entre 0,6 e 0,9 na semana passada), mas a transmissão do vírus continua a diminuir.

Um estudo do instituto nacional de estatísticas sobre a prevalência do vírus em Inglaterra fora dos hospitais identificou que uma pessoa infetada em cada 220, entre 21 e 27 de fevereiro, equivalente a 248.100 pessoas, o valor mais baixo desde outubro de 2020 e cerca de 25% do nível registado em janeiro.

Os dados são baseados em testes a 684.875 pessoas, independentemente de terem ou não sintomas, e não incluem hospitais e lares de idosos.

Na semana anterior, entre 13 e 19 de fevereiro, o mesmo estudo tinha encontrado um caso de contágio em 145 pessoas, equivalente a 373.700 pessoas.

Porém, ainda está acima do nível de agosto do ano passado, quando se encontrava apenas uma infeção entre 2.000 pessoas.