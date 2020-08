Reino Unido contabiliza 1.276 novos casos de contágio

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, também foram detetadas nove mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total para 41.486 óbitos desde o início da pandemia.

Estes dados divulgados pelo Governo britânico incluem os óbitos que ocorrem no período de 28 dias após o teste de um paciente ter resultado positivo.

Os números são conhecidos no mesmo dia em que o executivo anunciou que pretende flexibilizar algumas das restrições impostas em partes do condado de Greater Manchester, Lanchashire e West Yorkshire (norte de Inglaterra), onde as regras foram endurecidas no mês passado para conter o aumento de contágios.

Entre as regras que serão relaxadas a partir da próxima quarta-feira está a que proíbe duas famílias de se reunirem em espaços fechados e ao ar livre em cidades como Stockport, Bolton, Trafford, Burnley e Hyndburn.

O Reino Unido prepara-se também para reabrir escolas em Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, a partir da próxima semana, após semanas de incertezas sobre as medidas para reduzir o risco de contágio, enquanto a Escócia as reabriu este mês.

Uma sondagem feita pela Associação Nacional de Diretores de Escolas (NAHT, na sigla em inglês) assinalou que 97% dos centros vão abrir as portas no início do novo período letivo.

Quase todas as escolas criaram grupos de "bolhas" de alunos e colocaram pontos específicos com desinfetantes para as mãos, além de aprofundar a limpeza dos edifícios, segundo disse hoje o diretor-geral da NAHT, Paul Whiteman.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.