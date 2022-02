República Dominicana levanta todas as restrições

", disse o chefe de Estado.", acrescentou.O uso de máscara foi decretado obrigatório em locais públicos em abril de 2020, um mês após a declaração do estado de emergência no país.Em outubro de 2021, o estado de emergência foi levantado pelo executivo, que, no entanto, exigiu que todas as pessoas com mais de 12 anos de idade apresentassem um certificado de vacinação de duas doses para acederem a locais públicos e privados fechados.O país das Caraíbas, de 10,5 milhões de pessoas, administrou 15,1 milhões de doses de vacinas Sinovac, AstraZeneca e Pfizer. Cerca de 55,7% da população recebeu duas doses, e 20,7% três doses, de acordo com os números oficiais.

A República Dominicana acumulou 570.636 casos e 4.351 mortos por covid-19.