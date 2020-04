Resorts com quebras até 75 por cento mas em "prontidão" para a retoma

Para além da venda de imóveis, os resorts desenvolvem outras atividades que passam pela manutenção dos espaços, limpeza, segurança, serviços, exploração de casas e de atividades associadas ao lazer.Em declarações à RTP, Pedro Fontainhas, Diretor da APR revelou que há empresas com 95% por cento dos colaboradores em “lay off” porque “no 1º dia da retoma queremos estar preparados. Estamos de prontidão”. Não sabe ao certo nem como nem quando isso possa acontecer mas acredita numa “recuperação suave”.Apesar da quebra estimada, baixar o preço não é uma opção. “O sector está muito unido e há um consenso de que não é uma boa opção jogar com o preço porque não achamos que o produto tenha desvalorizado”. Neste sentido adianta que também não se nota que haja por parte dos atuais proprietários uma vontade em vender os seus imóveis em Portugal.A APR não tem números mas garante que no início da pandemia muitos estrangeiros e nacionais mudaram-se de malas e bagagens para as residências de verão e por lá tem permanecido, fazendo dessas casas a residência habitual e simultaneamente permitindo que os resorts continuem a funcionar. “Portugal continua a ser visto como um refúgio” quando comparado com outros países e esse sentimento, a manter-se, poderá, segundo Pedro Fontainhas, ajudar o sector no momento da retoma.Para esta avaliação também contribui o facto de até agora nenhum negócio ter sido cancelado, o que segundo Pedro Fontainhas significa que os investidores continuam a acreditar em Portugal.Aliás acrescenta que as visitas virtuais às casas estão a ser feitas e “até há mais procura online”. Por outro lado, “as obras também não pararam e as empresas continuam a construir”. Admite que possa existir um ou outro atraso mas “é importante passar a mensagem de que estamos preparados para continuar a receber os investidores e operar as infraestruturas”.

Agilizar procedimentos

Neste sentido Pedro Fontainhas revela que há contratos que estão na sua fase final que poderiam ser concluídos mas que não avançam por não ser possível abdicar das escrituras presenciais. “É dinheiro que podia estar a entrar e que com pequenas alterações à lei” é possível ultrapassar. Por isso a Associação Portuguesa de Resorts enviou já ao governo um documento com algumas medidas que podem dar um alívio imediato às empresasEntre essas medidas está a facilitação dos negócios à distância, permitindo nomeadamente as assinaturas digitais dos outorgantes, a validação da veracidade das partes através de videoconferência, mediante apresentação do documento de identificação e a assinatura digital de advogados e solicitadores.A concretização destes negócios permitiria aliviar as empresas em matéria de impostos porque o IMI que agora tem de suportar seria consequentemente transferido para os novos proprietários. Ainda em termos imediatos a associação considera que seria um grande alívio para o sector a suspensão do IMI e do AIMI.Para o futuro e para facilitar a retoma a APR pede às camaras municipais para reconsiderarem o regime de utilidade pública, a simplificação dos licenciamentos e o incentivo ao cumprimento dos prazos previstos para acelerar os processos, IVA reduzido para a construção de empreendimentos turísticos e a manutenção dos vistos gold e do estatuto dos não residentes que tem sido fundamental para o crescimento do sector. “Não é altura para mexer nestes regimes”, refere Pedro Fontainhas.

“O grande motor vai ser a cabeça das pessoas”

Pedro Fontainhas acredita que no verão será possível assistir a uma “retoma ligeira assente na procura interna e alguma coisa em Espanha” e vê no golfe potencial para dar início a essa recuperação, uma vez que é uma atividade praticada ao ar livre por pequenos grupos de pessoas que estão necessariamente afastadas umas das outras.Considerando que a retoma vai obrigar a medidas de distanciamento e a uma utilização maior das novas tecnologias ao serviço dos clientes, a APR está a recolher contributos neste sentido dos seus associados para enviar aos parceiros do setor e às entidades oficiais.Pedro Fontainhas dá nota positiva ao governo pela forma como tem estado a acompanhar o setor e pelo empenho. “Estão empenhados e a ouvir”.Em termos gerais considera que é fundamental criar uma mensagem de Portugal como um lugar que continua a ser seguro, preparado para receber investidores, para operar as suas infraestruturas turísticas e para adotar as políticas de proteção necessárias para quem nos visita. “Somos diferentes porque estamos prontos e unidos para que o país seja seguro”. Esta mensagem, diz, será fundamental para recuperar confiança. E lembra: “O grande motor vai ser a cabeça das pessoas. Quando é que as pessoas se vão sentir confiantes para vir para cá”!