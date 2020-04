Restrições obrigam Timor Resources a adiar perfurações no sul de Timor-Leste

O diretor de operações da Timor Resources (TR), Luis Pereira, disse à agência timorense Tatoli que as plataformas de perfuração importadas recentemente dos Estados Unidos vão ficar para já paradas

"Vamos suspender a perfuração dos poços em terra, porque os nossos técnicos e engenheiros não podem vir a Timor-Leste durante o estado de emergência", disse Pereira.

"Instalaremos (as plataformas) assim que o período de estado de emergência estiver concluído", indicou.

O processo de instalação da maquinaria vai demorar cerca de um mês, sendo depois necessário proceder a testes e concluir o processo de verificação por parte da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM) timorense antes da perfuração poder começar, explicou.

O CEO da Timor Resources, Suellen Osborne, disse que os trabalhos já estão concluídos em duas plataformas de perfuração, com o terreno classificado e pronto iniciar as operações em 01 de maio.

"Os empreiteiros de perfuração terão de vir de Jacarta e os gestores australianos não podiam deixar o país", acrescentou Osborne, afirmando que a empresa está preparada para um atraso de quatro meses na operação.

Osborne disse que a empresa, sediada em Brisbane, tinha já 44 funcionários locais, cujos contratos tiveram que ser suspensos, com a nova data de perfuração a estar prevista para setembro.

Em abril de 2017, o Governo timorense concedeu à TR as primeiras licenças de exploração e produção de petróleo no interior do país, abrangendo uma área de cerca de dois mil quilómetros quadrados em quatro municípios do sul do país.

O Bloco A, nos municípios de Covalima e Maliana, e o Bloco C, nos municípios de Manufahi e Ainaro, foram adjudicados em regime de Contratos de Partilha de Produção (PSC) à Timor Resources Pty Ltd, uma empresa australiana que faz parte do Nepean Group.

Osborne disse que a "estimativa otimista" da empresa é de que os blocos A e C contenham cerca de 40 milhões de barris de petróleo.

Por outro lado, o responsável afirmou que a perfuração vai custar cerca de 55 milhões de dólares (cerca de 51 milhões de euros) e o desenvolvimento do campo mais 100 milhões de dólares (cerca de 92,2 milhões de euros).

"Nesta fase, trata-se uma exploração de alto risco. Nenhuma perfuração foi feita em terra nos últimos 50 anos", disse, mostrando-se confiante que o "modelo de baixo custo" da Timor Resources vai permitir concretizar o projeto.

