Reunião do Infarmed. Especialistas avaliam situação epidemiológica

O Infarmed volta esta quarta-feira a ser palco de uma reunião entre especialistas e políticos para mais um ponto de situação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal. Das conclusões deste encontro poderá resultar, em breve, o levantamento de algumas medidas de restrição pelo Governo.

10h00 - Início da reunião do Infarmed está marcada para esta hora.

Dados dos peritos poderão determinar alívio gradual das restrições

Ainda na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse que é de esperar "alívio nas restrições" impostas pela pandemia de covid-19, mas que esse alívio será "progressivo, gradual, cauteloso".À saída de uma sessão no Infarmed, em Lisboa, António Lacerda Sales notou que os indicadores, "quer ao nível da incidência, quer ao nível do índice de transmissibilidade, quer ao nível da pressão sobre os serviços de saúde, são bons"."São bons indicadores, que nos dão algum otimismo, alguma confiança, alguma tranquilidade, para podermos acreditar que, sim, vamos ter alívio nas restrições", reconheceu, frisando que há que "ouvir os peritos" esta quarta-feira.Simultaneamente, assinalou, ainda há "alguns indicadores" que "preocupam, nomeadamente o número de mortes por milhão de habitantes", e que impõem "uma ponderação" entre "a ciência e o bom senso".Sobre a testagem, Lacerda Sales acredita que deve ser também avaliada pelos peritos nesta quarta-feira e que "poderá haver algumas novidades, nomeadamente no tipo de testagem, na forma como se deve aliviar algumas restrições".A diretora-geral da Saúde, que participou na mesma sessão, corroborou o trio "progressivo, gradual, cauteloso" enunciado pelo secretário de Estado e sublinhou o "indicador de gravidade, o da mortalidade por milhão de habitantes".