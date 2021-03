Revista da Semana Desportiva

- No campeonato nacional… uma coisa inédita nas últimas jornadas, os 5 primeiros classificados ganharam todos. Sporting (ao Santa Clara), Sp. Braga (ao Vitória SC), FC Porto (ao Gil Vicente), Benfica (à Belenenses SAD) e Paços (ao Nacional).- Sporting bateu um recorde com 39 anos, e pela primeira vez na sua história atingiram a 22.ª jornada sem nenhuma derrota, inédito em 87 campeonatos nacionais.- Entretanto foram despedidos mais dois treinadores neste campeonato (Silas e Milton Mendes), e chegaram outros 2… respetivamente os 28.º e 29.º neste campeonato (!), Ivo Vieira e Julio Velazquez. 23 JORNADAS e … 29 treinadores (!)- Da I Liga para o Campeonato de Portugal, a União de Leiria foi a primeira equipa a garantir o 1.º lugar numa das 8 séries, que lhe permite ir disputar o acesso à II Liga.- E ficou definido que a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sp. Braga vai ser realizada pela 2.ª vez consecutiva fora do Jamor, vai ser no estádio cidade de Coimbra.- De Portugal para a Liga dos Campeões, o FC Porto fez história e eliminou a Juventus (e Ronaldo) da Liga dos Campeões. Vai ser a equipa portuguesa a marcar presença nos quartos de final da "Champions".- Pela 1.ª vez em muitos anos… Ronaldo e Messi (também eliminado nos oitavos de final pelo PSG), não vão marcar presença nos quartos-de-final.- Olhando para cima no mapa da Europa… vimos em Inglaterra acontecer 3 marcos no campeonato, o Man. City viu quebrada a série de 21 vitórias consecutivas (o grande rival United derrotou-os), o próprio Man. United chegou ao 22.º jogo consecutivo fora de casa sem derrotas (está a 5 jogos de igualar o recorde do Arsenal) e ainda o campeão Liverpool somou a sexta derrota consecutiva em casa (não acontecia desde 1953/54).- E na mesma ilha houve campeão nacional, o Glasgow Rangers voltou a ser campeão da Escócia… 10 anos depois (conseguiram o seu 55.º título)- E do outro lado do Atlântico… novamente Abel Ferreira. Desta vez o treinador português conquistou a Taça do Brasil para o Palmeiras. Foi histórico, o primeiro treinador estrangeiro a conquistar o troféu!- Do futebol para o ténis,- Entretanto no ATP de Buenos Aires o vencedor saiu à casa, venceu o argentino Diego Schwartzman. Já em Roterdão venceu Andrey Rublev.- Nas senhoras, Kvitova venceu em Doha e Clara Tauson venceu em Lyon, conseguindo o seu 2.º título WTA em 2021 (!)- No ciclismo está a decorrer a volta Paris-Nice… Roglic está na frente, Rui Costa está a 2’33 do líder.- No golfe, 10 provas do PGA e… 10 vencedores diferentes. Não há golfista que consiga vencer 2 torneios. Venceu o Arnold Palmer o americano DeChambeau.- Portugal conseguiu os seus melhores europeus de pista coberta de sempre.- No “medalheiro” Portugal ficou em 2.º lugar, só atrás dos Países Baixos (que conseguiram 4 medalhas de ouro).- O Sporting voltou a vencer a Taça de Portugal de voleibol… 26 anos depois. Venceram o Benfica por 3-1.

E NO ANDEBOL…

- Começa esta sexta-feira o torneio olímpico para a seleção portuguesa.

- Com Alfredo Quintana ainda na memória, Portugal vai tentar frente a França, Tunísia e Croácia um dos dois lugares nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020