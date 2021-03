Revista da Semana Desportiva

- Andebol! A seleção portuguesa fez história e estará nos Jogos Olímpicos, pela 1.ª vez!.- Se alguém acredita que há uma mãozinha do Além, então o Alfredo Quintana cumpriu o que não pode mais, infelizmente, em campo. Rui Silva fez com a mão, o que o Eder em 2016 fez com o pé… o golo a 5 segundos para o final do jogo. Épico. Histórico.- O FC Porto já sabe que vai defrontar os “outros azuis” nos quartos de final da liga dos campeões, o Chelsea. Na história… FC Porto (2) com mais LC do que o Chelsea (1)- No campeonato nacional o Sporting continua sem abrandar, de vitória em vitória … já são 23 jornadas consecutivas em perder (!). E aumentou para 10 pontos o avanço do 2º classificado, que é agora o FC Porto. Braga e Benfica vão defrontar-se neste Domingo para saber quem continua na luta pelo 2.º lugar.- E se nos homens a equipa do Sporting está fortíssima… já nas senhoras a coisa não correu bem, na final da taça da liga a vitória foi para o Benfica (venceram na final o Sporting por 2-1)- Uma semana sem treinadores despedidos em Portugal, mas … No mundo houve um treinador português despedido, foi Jaime Pacheco do Zamalek, no Egipto.- Do Egipto para a India, tivemos o 2º campeão de 2021. O Mumbai tornou-se pela 1ª vez na sua história campeão da India.- Do futebol para o ténis, tivemos o regresso de … ROGER FEDERER … foi em Doha, no Qatar, mas eliminado numa fase inicial. O Georgiano Nikoloz Basilasvili venceu o torneio- Entretanto no ATP de Marselha o vencedor foi Medvedev e no de Santiago do Chile o vencedor foi Cristian Garin- Nas senhoras, a surpresa espanhola … Sara Tormo venceu o torneio de Guadalajara.- No ciclismo o alemão Maximilian Schachmann venceu o Paris-Nice … e o eslovaco Pogacar venceu o Tirreno – Adriatico. Já Raul Alarcon viu-lhe ser retiradas as vitórias na volta a Portugal de 2017 e 2018- No Golfe, a saga continua no PGA TOUR …. Ninguém consegue vencer 2 troféus! 11 provas do PGA e … 11 vencedores diferentes. Justin Thomas foi o vencedor do the Players Championship- Já na neve, e no esqui Alpino, Lara Gut ( Sui ) e Vincent Kriechmayr ( Aut ) tornaram-se os vencedores dos globos de cristal de Super Gigante- A participação da selecção de Andebol nos JO marca o regresso das modalidades colectivas portuguesas (fora futebol) nos jogos olímpicos. A comitiva portuguesa havia levado no passado apenas as selcções de pólo aquático (Helsínquia 1952) e na única vez que houve Hóquei em patins (1992).

- Fora a selecção de Andebol … Portugal chegou aos 40 atletas nos jogos olímpicos. Os irmãos Pedro e Diogo Costa garantiram a vaga em VELA 470 , para isso contribui o 2º lugar no Mundial da classe 470.