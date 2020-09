Revista da Semana



Números e Curiosidades – A última semana desportiva em tempos de COVID



- 24ª semana … e realizaram-se os sorteios das I e II Ligas. A curiosidade de na II Liga, pela 1ª vez na História, não estar nenhuma equipa que desceu da I liga (!)



- Corona (I Liga) e Ryan Gauld (II Liga) foram eleitos os melhores jogadores dos respetivos campeonatos.



- E está decidido o jogo que vai abrir a liga portuguesa em 2020/21. Vai ser no Minho que vai acontecer o pontapé de saída do 87º campeonato nacional. Famalicão – Benfica vai ser o jogo de abertura no dia 18 de Setembro.



- 8 dias antes, no dia 10 de Setembro, inicia-se no estádio António Coimbra da Mota a II liga. Estoril – Arouca vai abrir as hostilidades do campeonato.



- Enquanto os campeonatos não começam, iniciou-se a 2ª edição da Liga das Nações. Portugal vai defender um título que é seu. Em jornada dupla, vai defrontar Croácia e Suécia.



- O jogo de abertura desta 2ª edição foi o Letónia – Andorra, jogo terminou sem golos. O primeiro golo desta edição foi marcado por Andriy Yarmolenko, jogador da seleção ucraniana, ao fazer o 1-0 parcial frente à Suiça.



- Das selecções para os clubes, tivemos mais dois campeões nacionais, foi o Al Hilal na Arábia Saudita e o Sydney FC na Austrália.



- E em termos europeus … o 5º título consecutivo (7º na história) para a equipa feminina do Ol. Lyon, que venceu a liga dos campeões frente ao Wolsfsburg (3-1). Jéssica Silva tornou-se na 1ª jogadora portuguesa de sempre a vencer a liga dos campeões.



- Ol. Lyon foi a 1ª equipa a conseguir 7 títulos europeus mais rapidamente. Nem o Real Madrid (em masculinos) conseguiu os 7 títulos tão rápido.



- Em Inglaterra jogou-se a supertaça inglesa e o Arsenal derrotou o campeão Liverpool (por penaltis), e conseguiu assim a sua 16ª supertaça.





- Do futebol de 11 para o de praia … Portugal defrontou e venceu na superfinal da liga europeia a França e Alemanha. Agora falta defrontar a Ucrânia e a Suiça.





- Da praia para os pavilhões, e para o Basquetebol, houve campeão na China. O Guangdong venceu o campeonato chinês pela 2ª época consecutiva. Mas também houve campeão na Tailândia, Bangkok foi o vencedor do campeonato.



- E na NBA, depois de 2 dias de boicote, os jogos lá avançaram e já se jogam as meias finais de conferência, Boston – Toronto, Miami – Milwaukee, Lakers – Houston e Clippers – Denver.



- No Ténis o US Open iniciou mesmo, e para já está tudo a correr na normalidade, fora aquilo que já todos sabíamos, nem Nadal nem Federer participaram este ano. Muitos anos depois há um torneio do Grand Slam sem os 2 tenistas



- Antes de iniciar o US Open, Djokovic venceu o torneio de Cincinnati em masculinos e Azarenka em femininos, naquela que foi a sua primeira vitória em 2020.



- O que também iniciou na sua normalidade foi o Tour de France, Kristoff venceu a 1ª etapa e foi o 1º camisola amarela. Já Alexey Lutsenko foi o 2º ciclista cazaque a vencer etapas do Tour, após Vinokourov há 10 anos



- E também normal (e monótono) continua a ser o Mundial de F1. Realizou-se a 7ª prova da temporada e o vencedor foi … Hamilton (!). O britânico venceu a sua 5ª corrida este ano e já soma 89 vitórias na sua carreira (está a duas de igualar Schumacher)



- Foi ainda o 40º GP consecutivo de Hamilton a somar pontos. Também Max Verstappen conseguiu a sua melhor série da carreira, 6 pódios consecutivos (!)





O ADEUS



- Gareth Barry terminou a carreira de jogador. Sai como o jogador com mais jogos de sempre na premier legue. Foram 653 jogos em 4 cubes.





O FALECIMENTO



- Dizemos adeus a DITO. O ex internacional português foi traído pelo coração, e deixou-nos aos 58 anos





OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 – Bósnia - Sarajevo

7 - Escócia - Celtic

8 - Sérvia - Estrela Vermelha

9 - Alemanha - Bayern

10 - Hungria - Ferencvaros

11 - Burundi - Le Messager Ngozi

12 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

13 - Croácia - Din. Zagreb

14 - Rep. Checa - Slavia Praga

15 – Inglaterra – Liverpool

16 – Montenegro - Buducnost

17 – Israel - Maccabi Tel Aviv

18 – Áustria – RB Salzburg

19 – Bulgária - Ludogorets

20 – Eslováquia - Slovan Bratislava

21 – Tanzânia – Simba

22 – Grécia – Olympiakos

23 – Costa Rica – Saprissa

24 – Dinamarca – Mittjylland

25 – Rússia – Zenit

26 – Polónia – Legia

27 – Arménia – Ararat Armenia

28 – Portugal – FC Porto

29 – Espanha – Real Madrid

30 – Turquia – Basaksehir

31 – Albânia – KF Tirana

32 – Eslovénia – NK Celje

33 – Irão – Persepolis

34 – Kosovo – Drita

35 – Itália – Juventus

36 – Síria – Tishreen

37 – Andorra - Inter Escaldes

38 – Suiça – Young Boys

39 – Romenia – Cluj

40 – Somália – Mogadishu City

41 – Estados Unidos – Portland (torneio)

42 – Seichelles – Foresters FC

43 – Arábia Saudita – Al Hilal

44 – Austrália – Sydney FC