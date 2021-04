Revista Desportiva de Março

- No campeonato nacional de fiutebol… o Sporting não abrandou e continua líder isolado, com 10 pontos de avanço do segundo classificado, o FC Porto.- Sporting bateu um recorde com 39 anos, e pela primeira vez na sua história atingiu a 24.ª jornada sem nenhuma derrota, inédito em 87 campeonatos nacionais.- Entretanto foram despedidos mais 3 treinadores neste campeonato, só em março, (Silas, Milton Mendes e Luís Freire).- Foram apurados os finalistas da Taça de Portugal. Vamos ter uma final de taça inédita, em 81 edições vai ser a primeira vez que Benfica e Sp. Braga se vão defrontar. Benfica vai jogar a sua 38.ª final, já o Braga vai estar presente pela 7.ª vez.- De Portugal para a Liga dos Campeões, o FC Porto fez história e eliminou a Juventus (e Ronaldo) da Liga dos Campeões. Vai ser a equipa portuguesa a marcar presença nos quartos de final da "Champions".- Pela 1.ª vez em muitos anos… Ronaldo e Messi (também eliminado nos oitavos de final pelo PSG), não vão marcar presença nos quartos-de-final- E do outro lado do Atlântico… Abel Ferreira conquistou a Taça do Brasil para o Palmeiras. Histórico. Foi o primeiro treinador estrangeiro a conquistar o troféu!- Continuando na relva, Gales foi o vencedor do torneio das 6 nações em râguebi. A França não conseguiu vencer em casa a Escócia, dando o titulo aos galeses.- No ténis parece que está a nascer uma nova estrela, o australiano Popyrin. Venceu o seu primeiro torneio ATP de sempre. Venceu Bublik em Singapura.- E tivemos o regresso de… Roger Federer! O suíço voltou aos torneios ATP… 13 meses depois, foi em Doha, no Qatar.- No ciclismo terminaram as 1.ªs voltas de 2021, a volta aos Emirados Árabes Unidos e a volta à Catalunha, com o português João Almeida a terminar ambas no "top 10".- Já na neve, terminaram as competições de Esqui Alpino! Grandes vencedores dos Globos de Cristal… o francês Alexis Pinturault nos homens e eslovaca Petra Vlhova nas senhoras (1.º titulo para a eslovaca).- Houve campeão nacional na Escócia, o Rangers voltou a ser campeão da Escócia… 10 anos depois (conseguiram o seu 55.º título).- E na Índia tivemos o 2.º campeão de 2021. O Mumbai tornou-se pela 1.ª vez na sua história campeão da Índia.- Começou a fase de apuramento europeia para o Mundial 2022 no Qatar. Portugal entrou a vencer mas… sem convencer! Ganhámos 1-0 ao Azerbaijão com um autogolo! Depois fomos atraiçoados com a Sérvia, e empatámos 2-2… e finalmente a vitória tranquila (3-1 ao Luxemburgo). 3 jogos – 2 vitórias e 1 empate.- Já os Sub 21 começaram muito bem a fase final do Euro, e logo com 3 vitórias em 3 jogos! Croácia, Inglaterra e Suíça foram atropeladas pela qualidade de jogo da seleção das quinas. 6 golos marcados e 0 golos sofridos. Segue-se a Itália nos quartos de final… em 31 de maio!- Os Mundiais de Moto GP e de Fórmula 1. Hamilton continua sem abrandar e venceu o seu 96.º Grande Prémio (!)- Nuno Espirito Santo tornou-se no treinador de sempre com mais jogos consecutivos pelos "Wolves". Frente ao Man. City fez o seu 103.º jogo pelos "lobos".





HISTÓRIA EM ARGENTINO

- Diego Simeone tornou-se no treinador de sempre com mais vitórias pelo Atlético Madrid, chegou às 309 vitórias, ultrapassando o recorde do clube, que pertencia a Luís Aragones.- O Sporting voltou a vencer a Taça de Portugal de voleibol… 26 anos depois. Venceram o Benfica por 3-1.- A seleção portuguesa fez história e estará nos Jogos Olímpicos, pela 1.ª vez!.- Se alguém acredita que há uma mãozinha do além, então o Alfredo Quintana cumpriu o que não pode mais, infelizmente, em campo. Rui Silva fez com a mão, o que o Eder em 2016 fez com o pé… o golo a 5 segundos para o final do jogo. Épico. Histórico.- A participação da selecção de andebol nos JO marca o regresso das modalidades coletivas portuguesas (fora futebol) nos jogos olímpicos. A comitiva portuguesa havia levado no passado apenas as seleções de pólo aquático (Helsínquia 1952) e na única vez.- Portugal conseguiu os seus melhores europeus de pista coberta de sempre.- Nunca na história Portugal tinha conseguido 3 medalhas de ouoooooooro. Patrícia Mamona, Pedro Pichardo e Auriol Dongmo deram alegrias a Portugal.- No “medalheiro” Portugal ficou em 2.º lugar, só atrás dos Países Baixos (que conseguiram 4 medalhas de ouro)- Alfredo Quintana, o andebolista internacional português.- Maria José Valério, a “mãe” do hino do Sporting.

- Katherine Diaz (22anos), a jovem do El Salvador, faleceu quando treinava surf, ao ser atingida por… um raio!