Rio espera "abanão" para banca escapar "à tentação de lucrar"

"Acho que banca está sensível [para o problema das famílias e das empresas]. Mas uma coisa é estar sensível e, no terreno, ser coerente com isso. Esta reunião [do PR com os banqueiros] é mais um abanão, para não caírem na tentação de lucrar, mas ajudar as empresas dentro da sua sustentabilidade financeira", disse Rui Rio, numa conferência de imprensa realizada na sede distrital do Porto, transmitida em direto pelas redes sociais.

Para Rio, "o pior que podia acontecer é a banca ficar numa situação tão difícil como ficou no passado ou como estão as empresas" mas, alertou, "esganar as empresas também não".

O presidente do PSD respondia aos jornalistas depois de apresentar um pacote de medidas para "atenuar, no imediato", a crise provocada pela pandemia de covid-19.