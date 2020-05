"Risco de genocídio". Covid-19 ameaça indígenas brasileiros

, considerou recentemente o ativista e fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, em entrevista à CNN.De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que regista os números do novo coronavírus entre as 900 mil pessoas indígenas desse país, a taxa de mortalidade por Covid-19 entre as mesmas é o dobro daquela verificada entre a restante população brasileira.Até ao momento,, o que indica uma taxa de mortalidade de 12,6 por cento, comparada com a taxa nacional de 6,4 por cento.Os números divulgados pelo secretariado especial de Saúde Indígena, gerido pelo Ministério brasileiro da Saúde, são muito inferiores aos registados pela APIB: 695 casos e 34 mortes. Esta diferença deve-se ao facto de o Ministério apenas monitorizar os indígenas que habitam em vilas tradicionais, e não os que migraram para cidades para trabalhar ou estudar e que muitas vezes vivem em condições precárias.

“Anos de negligência pública”

Os que vivem mais isolados na floresta são os que mais dificuldade têm no acesso a condições sanitárias básicas e a unidades de saúde. lamentou à CNN Dinaman Tuxa, coordenador executivo da APIB e membro da comunidade Tuxa.Essa comunidade, de cerca de 1400 pessoas, vive a quatro horas e meia de distância da Unidade de Cuidados Intensivos mais próxima. Por essa razão, tem apostado no isolamento total como forma de evitar infeções e mortes., explicou Dinaman Tuxa, acrescentando que essa comunidade conseguiu, até agora, escapar ao vírus.A situação pode, no entanto, não se manter durante muito mais tempo. Mais de 60 outras comunidades indígenas possuem casos confirmados de Covid-19, muitas delas na região da Amazónia, onde deslocações até hospitais apenas são possíveis de barco ou avião.

A distância média entre as vilas indígenas e as Unidades de Cuidados Intensivos mais próximas é de 315 quilómetros, de acordo com a organização sem fins lucrativos InfoAmazonia. Para dez por cento das vilas, essa distância ascende a entre 700 a 1079 quilómetros.

“As comunidades indígenas – mesmo aquelas com clínicas de saúde básicas – não estão preparadas para o novo coronavírus, o que significa que os que são contagiados têm de ser retirados das comunidades e, muitas vezes, viajar longas distâncias”, elucidou por sua vez Joenia Wapichana, a primeira deputada indígena do Brasil, em declarações à CNN., acrescentou. O norte do Brasil tem sido o mais afetado pela pandemia, e o Estado de Amazonas, quase na totalidade coberto pela floresta amazónica, é um dos que regista maiores taxas de infeção. As autoridades locais alertaram em março para o início do colapso do sistema de saúde.

Desflorestação pode fazer aumentar Covid-19

Na semana passada, o Congresso brasileiro passou um plano de emergência para as comunidades indígenas que. Esse plano precisa, no entanto, de ser aprovado pelo Senado e de ter a luz verde do Presidente Jair Bolsonaro, que tem desvalorizado o vírus e cuja relação com as comunidades indígenas é tensa.O líder tem mesmo sido responsabilizado pelo aumento da desflorestação durante a crise pandémica, que cresceu 64 por cento apenas em abril deste ano em comparação com o período homólogo. Só nesse mês foram destruídos mais de 400 quilómetros quadrados de floresta.Essa desflorestação, que já antes representava uma ameaça à comunidade indígena, pode agora ser responsável pelo aumento da Covid-19 entre a mesma., à semelhança do que já acontecia com outras doenças contra as quais os indígenas não possuem anticorpos.O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de infeção pelo novo coronavírus: mais de 363 mil. As mortes superam as 22 mil, enquanto o número de recuperados se fixa em 142 mil.