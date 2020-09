"Robustez social, económica e territorial". Parlamento debateu Plano de Recuperação e Resiliência

com menos desigualdades, mais próspero, mais coeso e mais sustentável”, começou por esclarecer António Costa perante os deputados.Na apresentação daquele que é o plano estratégico elaborado pelo consultor do Governo António Costa e Silva, o primeiro-ministro frisou a emergência da saúde pública e a urgência de proteger rendimentos, empregos e empresas, o que nos leva a “ser mais exigentes, olhando no médio e no longo prazos”.Temos de sair desta crise mais fortes, com serviços públicos mais eficientes, empresas mais capitalizadas e produtivas, com emprego mais qualificado e com melhores salários”, afirmou o chefe de Governo.“Por isso, é fundamental dispormos de uma visão estratégica com horizonte duradouro, que seja um guia orientador das políticas públicas e um quadro inspirador dos agentes económicos, da comunidade científica, do setor social e da cidadania”.Segundo António Costa, “o trabalho desenvolvido pelo professor António Costa e Silva oferece-nos, nos seus dez eixos de atuação, uma base sólida e ambiciosa para enfrentar o desafio da recuperação com os olhos postos no futuro”.Em concreto,, formuladas nos espectros europeus de 2019 e 2020”.A primeira prioridade a assumir é “que a crise sanitária mais evidenciou”, continuar a reforçar o SNS, melhorar as respostas sociais aos mais idosos, responder às variadas carências habitacionais e “integrar os territórios de exclusão que fraturam as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”.A segunda prioridade é, para o Governo,investir nas qualificações e no aumento do número de estudantes que frequentam o ensino superior. A essa prioridade segue-se imediatamente a de “assegurar um território mais competitivo externamente e mais coeso internamente”, nomeadamente através do reforço das ligações transfronteiriças.É verdade que é ainda incerta a duração da pandemia, mas por outro lado é certa a determinação de todos os portugueses em perseverar no seu combate no caminho da recuperação”, vincou o primeiro-ministro.

Rio pergunta se Governo quer "fomentar desemprego"

No seguimento do discurso de António Costa, o presidente do PSD considerou que são necessários melhores empregos e melhores salários, mas que a prioridade tem de ser dada às empresas. “São as empresas que fazem o investimento, que criam emprego e que transformam a competitividade global da economia portuguesa”, defendeu.Rui Rio questionou, por isso, o primeiro-ministro sobre, comparando essa atitude à do executivo socialista liderado por José Sócrates em 2009.Frisando que sempre foi a favor da subida do salário mínimo num cenário em que a economia está a crescer, o social-democrata considerou que, o objetivo do Governo é questionável.“Pergunto se acha sensato neste enquadramento e agora agravar os custos das empresas desta maneira”, disse Rui Rio ao primeiro-ministro.Em seguida, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, admitiu ter ficado surpreendida com este "contributo para o debate" por parte do PSD, mas considerou que "faz jus à história" do partido."Não estávamos à espera que o senhor deputado Rui Rio recuperasse argumentos de 2015 sobre o papão do aumento do Salário Mínimo Nacional como se isso fosse impedir o crescimento da economia", lamentou.Mais tarde,sobre um novo aumento do salário mínimo, considerando que não apresentou ideias para debate e repetiu a linha do seu antecessor, Pedro Passos Coelho.

Jerónimo quer “estratégia nacional de desenvolvimento”

Na sua intervenção no Parlamento,, considerando que “não é possível ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores e do país sem uma rutura com a política que nos colocou nesta situação”.“Portugal deve bater-se para que os fundos comunitários que venham a ser disponibilizados [pela União Europeia] sejam integrados numa estratégia nacional de desenvolvimento”, defendeu o líder do Partido Comunista. “Devem ser as prioridades nacionais e não as imposições da União Europeia que devem determinar para onde vão os fundos comunitários”.Jerónimo de Sousa defendeu ainda como, a recuperação do controlo público das empresas e setores estratégicos, uma política de criação de emprego a partir da produção nacional e o investimento nos serviços públicos, saúde e educação.

Bloco de Esquerda quer melhorias no SNS

Catarina Martins focou o seu discurso nas preocupações do Bloco de Esquerda com o Serviço Nacional de Saúde, denunciando a escassez de médicos e a precariedade dos contratos de enfermeiros e assistentes operacionais.Na verdade, durante a pandemia, o número de médicos no SNS foi descendo”, apontou a líder bloquista.“As listas de espera para consultas ou cirurgias aumentam, há mais utentes sem médico de família e muitos profissionais de saúde estão absolutamente exaustos. Só nos meses de verão, fizeram 6,5 milhões de horas extraordinárias”, lamentou.Para Catarina Martins,. “É certo que foram contratados para responder à Covid cerca de quatro mil trabalhadores, essencialmente enfermeiros e assistentes operacionais (…). Só que os contratos são precários e a contratação dos cerca de três mil profissionais previstos no programa de estabilização continua parada no Ministério das Finanças”.“O tempo é curto. Precisamos de discutir, sim, o longo prazo, mas para o fazer temos de resolver as urgências e trabalharmos nas soluções para o país”, apelou.

CDS-PP evoca linha de crédito para financiar pagamento de impostos

O CDS-PP aproveitou o debate desta quarta-feira para questionar o primeiro-ministro sobre o problema das empresas que viram o seu negócio parar e que “sabem que têm nos próximos meses o fim de algumas moratórias, o fim de pagamentos fracionados à Segurança Social, o fim de pagamentos fracionados de impostos (…) e pura e simplesmente percebem que não vão ter dinheiro para isto tudo”.Cecília Meireles“Acho muito difícil dizer a um profissional liberal: ‘Não tem dinheiro para pagar os seus impostos? Vá-se endividar junto da banca e depois deixe a conta para os seus filhos pagarem’”, sustentou a deputada., sobretudo aqueles que tem que ver com adiantamentos ao Estado”, defendeu.

PAN e PEV lamentam falta de medidas contra crise climática

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) relembrou, por sua vez, a atual crise climática, para a qual “precisamos de medidas mais arrojadas e de ação concreta”.“É por isso mesmo queE que não dá, assim, a oportunidade de oferecer uma visão mais progressista para uma agenda sustentável”, considerou a líder parlamentar Inês Sousa Real.“É precisamente aquela agenda que o país precisa, nomeadamente nas suas opções estruturais”, enquanto o presente plano “continua a assentar num modelo económico absolutamente obsoleto, com uma lógica de consumo exacerbado de recursos, serviços e bens de consumo numa pegada ecológica insustentável”, defendeu.Inês Sousa Reale que não esteja previsto um estudo de carga turística, lamentando também que o plano não aborde medias que aumentem a transparência, combate à pobreza e exclusão social, combate à corrupção e ainda propostas para o futuro dos jovens.Também "Os Verdes" criticaram a ausência de propostas no âmbito da ação climática, salientando a necessidade de “pensar o futuro delineando caminhos de sustentabilidade nos quais a economia e a produção têm de caminhar lado a lado com a defesa da natureza e também com a justiça social”.

Chega e Iniciativa Liberal criticam plano

O líder do Chega lamentou que o plano para o país se foque mais nos apoios ao setor público do que ao privado e criticou o programa de habitação pública que “aqueles que andaram anos a pagar impostos” vão ter de sustentar.“No fundo,, apontou André Ventura.O deputado aproveitou para criticar ainda aquela que considerou a falta de planos para a região do Algarve. “O senhor primeiro-ministro apresenta-nos um Programa de Recuperação e Resiliência em que falou de coesão territorial, e é impressionante que nessa coesão territorial não mencionou o Algarve uma única vez”, disse.“A região do país que aumentou 200 por cento o seu desemprego, a par da região de Lisboa, não tem uma única menção do primeiro-ministro nesta verdadeira tragédia nacional que é o desemprego”.Já

Para Cotrim Figueiredo, o Governo “limitou-se a cruzar os eixos do plano de Costa e Silva com os pilares de Bruxelas, não para ver se as medidas fazem sentido, mas apenas para ver se podem financiar”.

“Primeiro objetivo é fortalecer o SNS”, diz ministra

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que ", em particular, concluindo a rede nacional de cuidados continuados e a rede nacional de cuidados paliativos e definindo um plano para reforçar a rede de cuidados de saúde primários"."Se nós não formos capazes de nos entender numa resposta à crise que aumenta o investimento, protege o SNS, que reforça as políticas sociais, quando é que poderíamos ser capazes de nos entender?", questionou, mais à frente, a ministra, reiterando o apelo do primeiro-ministro, António Costa, para que todos participem na resposta à crise resultante da pandemia de Covid-19.Mariana Vieira da Silva frisou que o Governo quer adotar políticas diferentes das que foram seguidas nas crises anteriores, declarando: "É por isso que é tão importante responder com rapidez e com eficácia para que nesta crise os impactos não sejam tão profundos, para evitar recuos de décadas no emprego, nos salários - já se viu que é o que a direita pretende - e nos direitos, como aqueles que aconteceram no passado".Devemos colocar as nossas energias na recuperação da crise no combate ao desemprego, no combate à pobreza e às desigualdades. E quem no passado defendeu respostas diferentes às crises que vivemos tem o dever acrescido de participar este caminho", considerou.

