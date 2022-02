Ronaldo e Bruno Fernandes devolvem Manchester United ao trilho das vitórias

Num encontro equilibrado, relativo à 18.ª ronda, e depois de uma primeira parte sem golos, Ronaldo -- que não marcava há seis jogos -- abriu o contador aos 51 minutos, e Bruno Fernandes fechou o marcador aos 90+7, servido por Paul Pogba, dando os três pontos aos 'red devils'.



Após dois empates, o Manchester United, que também contou com o defesa luso Diogo Dalot no onze inicial, regressou às vitórias, e, com 43 pontos, ascendeu ao quarto lugar da Premier League, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, ultrapassando o West Ham (41).



Já o Brighton, que já não perdia no campeonato há sete jogos, é nono com 33 pontos, tendo ainda disputado apenas 24 jornadas.