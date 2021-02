Rotura de alguns stocks médicos em Timor-Leste

"Os `lock downs` afetam a capacidade de adquirir consumíveis, medicamentos e até suplementos nutritivos para crianças e mulheres grávidas. A escassez de alguns consumíveis é elevada e temos rotura de stock em 30% dos medicamentos", disse Odete Belo, em entrevista à Lusa.

Especialmente afetados estão os fornecimentos para o Hospital Nacional Guido Valadares e para outros hospitais do país, onde os tratamentos disponíveis são mais especializados.

"Nos postos de saúde, onde os tratamentos são para casos mais leves, não há tanto problema, mas para os casos mais especializados, questões cardíacas, cancros e outros, temos muitos problemas", explicou.

Timor-Leste, garantiu, tem dinheiro para comprar medicamentos mas os canais tradicionais, nomeadamente a Indonésia, têm estado mais condicionados, com envios de outros países -- sem voos comerciais regulares há quase um ano -, ainda mais complicados.

"O estado de emergência em Timor-Leste e os `lock-downs` noutros países estão a condicionar o aprovisionamento de medicamentos e consumíveis. Há grandes dificuldades em conseguirmos comprar e trazer para o país", afirmou Odete Belo.

"Temos dinheiro, mas com esta situação, o aprovisionamento está condicionado e atrasado", considerou.

A ministra referiu que o setor da saúde pública em Timor-Leste está, há um ano, com o combate à pandemia da covid-19 como principal prioridade, mas lembrou que é preciso "continuar a lidar com os outros problemas, tuberculose, dengue, nutrição, HIV ou outros".

Ainda que o Governo tenha garantido repetidamente que a questão da importação de carga e o fornecimento de bens essenciais, especialmente médicos, não seria afetado pelo fecho das fronteiras, no terreno a realidade tem sido outra.

Carga por via terrestre, por exemplo, não entra desde meados de dezembro e a carga por ar tem estado limitada a alguns voos do Programa Alimentar Mundial (PAM) e a voos semanais de Darwin -- ainda que com demoras nas autorizações para essas viagens.

No caso de Darwin, isso deixou toneladas de carga em armazéns, incluindo material médico.

Há ainda situações como o grupo português Farmgest, que tem um contrato para o fornecimento de medicamentos ao SAMES e que não conseguiu ainda encontrar forma de os levar para Timor-Leste.

Fonte ligada ao processo explicou à Lusa que uma das soluções que está a ser estudada é do recurso a um voo que está previsto para meados de março, operado pela empresa EuroAtlântic, entre Lisboa e Díli.

Odete Belo, que era antiga responsável do Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES) - a empresa pública que funciona como farmácia central do Governo timorense -, disse à Lusa que em 2017 e 2018 foi possível corrigir grande parte dos problemas recorrentes de roturas de stock em alguns medicamentos e consumíveis.

Os problemas começaram a agravar-se já em 2019, devido ao facto de o país ter vivido com duodécimos grande parte do ano, mas intensificaram-se este ano com o SAMES praticamente sem conseguir fazer compras.

ASP // VM

Lusa/Fim