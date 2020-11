Rússia atinge novo recorde diário com mais de 22.700 casos

Durante as últimas 24 horas, foram detetados 22.778 novos casos nas 85 regiões da Federação Russa, dos quais 5.640 ou 24,8% são assintomáticos.

Pelo terceiro dia consecutivo, o número de novos casos diários de covid-19 permanece acima de 22.000 na Rússia.

No total, desde o início da pandemia, a Rússia identificou 1.948.603 pessoas com o novo coronavírus.

Além disso, foram registadas 303 mortes no último dia no país, o que eleva o total de mortes pela covid-19 para 33.489.

As taxas mais altas ainda são observadas em Moscovo, epicentro da epidemia no país e que pelo quarto dia consecutivo registou recordes de novos casos do SARS-CoV-2, com 6.360 novas infeções e 72 mortes em 24 horas.

Embora as autoridades russas tenham tentado evitar a aplicação de novas restrições, a partir de hoje Moscovo encerrará os museus por dois meses e restringirá o acesso a cinemas e teatros para 25% da capacidade.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.381 pessoas dos 217.301 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.