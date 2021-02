Rússia regista a terceira vacina contra o novo coronavírus

"Quero começar com uma notícia muito boa. Verificámos hoje que a terceira vacina, a CoviVac, produzida pelo Centro Chumakov, foi registada", referiu o chefe do Governo russo, numa reunião sobre o andamento do processo de vacinação no país.

Mikhail Mishustin disse que em meados de março entrarão em circulação as primeiras 120 mil doses da nova vacina, tendo acrescentado que a indústria farmacêutica russa tem estado a aumentar permanentemente a produção de vacinas contra a covid-19.

"Já produzimos mais de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V e cerca de 80 mil doses da EpiVacCorona e, em breve, avançaremos com a terceira linha de produção da CoviVac", precisou o primeiro-ministro russo, citado pela agência oficial RIA Novosti.

Por seu lado, a vice-primeira-ministra Tatiana Golíkova adiantou que a Russia pretende produzir 88 milhões de doses de vacinas durante o primeiro semestre deste ano, sendo 83 milhões da Sputnik V.

Relativamente ao processo de vacinação no país, Golíkova indicou que 45% das pessoas com mais de 60 anos foram vacinadas, percentagem que considerou "insuficiente", tendo apelado às autoridades regionais para que intensifiquem esforços.