Santa Clara-Tondela sem público nas bancadas

Em comunicado de imprensa, a equipa açoriana refere que a decisão foi tomada em articulação com a Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS).”, lê-se na nota de imprensa.O clube açoriano acrescenta que o reembolso dos bilhetes do jogo poderá ser feito a partir da tarde desta quarta-feira e até 31 de março na loja do clube, em Ponta Delgada,”, assinalam os açorianos.Fonte oficial do Santa Clara adiantou à agência Lusa que já estavam vendidos cerca de 500 ingressos para o encontro diante do Tondela.A 27 de fevereiro, o embate entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira foi o primeiro jogo de futebol profissional em 2021 a ter assistência nas bancadas, devido à situação da pandemia da covid-19 nos Açores.Antes desse jogo, o primeiro encontro da época com público também aconteceu nos Açores, referente ao jogo Santa Clara – Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga de futebol.

O Santa Clara, sétimo classificado com 31 pontos, recebe o Tondela, 11º. com 24, no sábado, às 14h30 locais (mais uma hora em Lisboa) no estádio de São Miguel, nos Açores.