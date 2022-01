São Tomé e Príncipe regista um morto e 170 infeções na última semana

Segundo o Boletim Diário divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o arquipélago registou 33 infeções pelo SARS-CoV-2, sendo 32 na ilha de São Tomé, onde morreu uma pessoa, e uma infeção na ilha do Príncipe.

Os dados apontam ainda para um total de 449 testes realizados na semana entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, dos quais 170 foram positivos e 278 negativos, com um teste inconclusivo.

Na semana anterior tinham sido realizados 233 testes, dos quais 24 tiveram resultado positivo.

O arquipélago tem 207 pessoas sob vigilância, havendo um internado grave e 193 pessoas hospitalizadas na ilha de São Tomé, a que se juntam seis em isolamento domiciliário na ilha do Príncipe.

No total, desde o início da pandemia, o país regista 3.945 casos de infeção, que resultaram em 58 mortos e 3.680 recuperados. São Tomé e Príncipe administrou 146.279 doses de vacina - 88.162 pessoas têm a primeira dose e 58.117 têm o esquema vacinal completo.

A covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.