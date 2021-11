Secretário-executivo da CPLP elogia trabalho de Cabo Verde durante pandemia

"A CPLP irá continuar a estar do lado de Cabo Verde, que tanto se esforçou para que, num período difícil da pandemia, pudesse haver avanços nos trabalhos da CPLP, nomeadamente no acordo da mobilidade", disse Zacarias da Costa à agência Lusa.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Timor-Leste participou na cerimónia de posse do novo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.

Cabo Verde exerceu a presidência da CPLP entre 2018 e julho de 2021, atualmente assegurada por Angola.

"Cabo Verde é um país resiliente, um país que tem sofrido bastante não só pelas alterações climáticas, mas particularmente agora com a crise que a pandemia trouxe. É necessário darmos todas as mãos", afirmou Zacarias da Costa.

No discurso de posse, em que alternou o português e o crioulo cabo-verdiano, José Maria Neves prometeu um "olhar atento e amigo" em relação ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), uma instituição da CPLP com sede na cidade da Praia.

"Saio satisfeito daqui de Cabo Verde com o que ouvi do discurso do Presidente da República, muito satisfeito", disse o secretário-executivo da CPLP.

Zacarias da Costa salientou também a "relação muito especial" que disse ter sempre existido entre os povos cabo-verdiano e timorense, e recordou que o Presidente cessante de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, "trabalhou muitos anos em Timor".

"São dois povos que estão muito unidos por laços familiares, por laços de amizade e de irmandade", acrescentou.

José Maria Neves, 61 anos, tornou-se hoje o quinto Presidente da República de Cabo Verde, depois de vencido as eleições presidenciais de 17 de outubro, com 51,7% dos votos.