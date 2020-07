Sem apertos de mão, sem palmadinhas nas costas, sem abraços. A Cimeira da UE em tempo de pandemia

Desta vez aquelas imagens de grandes abraços e apertos de mão à chegada da Cimeira não vão ser possíveis.





As medidas de segurança para evitar a propagação do vírus entre os líderes europeus são muitas. E não permitem tal abuso.





Não há beijinhos, não há apertos de mão, e até as palmadinhas nas costas são de evitar.





O encontro será realizado numa sala desenhada para receber 330 pessoas. Um espaço amplo para permitir um distanciamento bem aceitável.





A ventilação também foi reforçada, com mais ar a ser reciclado, ao mesmo tempo que todas as zonas serão limpas durante todos os intervalos.





Há também a obrigatoriedade do uso de máscara para todas as pessoas, desde os seguranças ao pessoal de limpeza, enfim, por todos aqueles que cicularem por estes dias nos corredores do poder.





E depois há aqueles pormenores curiosos, como maçanetas especiais que foram colocadas nas portas das casas-de-banho para que seja possível abrir a mesma com o cotovelo.





Todos os líderes europeus vão receber uma caixa fechada com auscultadores que foram cuidadosamente desinfetados e durante todos os momentos da cimeira estará presente pelo menos um médico caso alguém se sinta doente ou com sintomas do novo coronavírus.

O caminho pelas salas deverá ser sempre o mesmo, entrando por um lado específico e saindo pelo outro. E os líderes europeus só devem ser acompanhados durantes estes dois dias por um máximo de seis pessoas.





E, claro está, até o trabalho dos jornalistas será diferente, com conferências de imprensa virtuais.





No final dos dois dias logo se verá se todos estes cuidados para permitir este encontro frente-a-frente foram úteis. Porque o objetivo principal desta cimeira é que cheguem a um acordo sobre o fundo de recuperação da União Europeia para dar resposta à crise económica e social provocada pela pandemia de Covid-19. Se tudo correr bem, será esse o único contágio.