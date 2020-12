Sérgio Conceição encara duelo com Olympiacos como "jogo de prestígio"

Os `dragões` entram para este derradeiro desafio do grupo C da competição já sabendo que estão qualificados para os oitavos de final, mas nem por isso o técnico promete facilitar.

"Quando o árbitro apitar, não vamos pensar se estamos qualificados ou nos milhões. Nem a feijões gostamos de perder, quanto mais para a Liga dos Campeões. Vamos à Grécia para fazer o melhor, que é tentar conseguir a vitória. É um jogo de prestígio, frente a um adversário que está na luta, com o Marselha, para continuar na Europa", disse Sérgio Conceição.

Com este pensamento, o treinador do FC Porto descartou a ideia de aproveitar o jogo para rodar atletas menos utilizados, embora reconhecendo que poderá fazer algumas alterações na equipa, fruto da gestão do calendário.

"Tenho de perceber quem está, física e emocionalmente, disponível para me dar garantias de fazer parte do melhor onze. Há jogadores com mais fadiga e com cartões, pelo que temos que estar atentos", vincou.

Questionado se o facto de a equipa já estar apurada para a fase seguinte da competição vai obrigar a uma motivação extra para os jogadores, Sérgio Conceição garantiu que os seus pupilos "nem nas peladinhas gostam de perder".

"Têm de estar motivados para todos os jogos. Quando olhamos para o desafio frente ao Fabril [da Taça de Portugal], muitos jogadores não tinham muitos minutos até àquele jogo, mas vi disponibilidade de toda a gente, o que me agradou. Percebem que, independentemente do jogo, a forma de atuar tem de ser a mesma", assegurou.

O treinador dos `azuis e brancos` também foi confrontado com o número de golos sofridos pela equipa na Liga dos Campeões, que é um dos mais baixos da prova, em comparação com o mesmo parâmetro na Liga portuguesa, onde o FC Porto não tem revelado a mesma eficácia defensiva, encontrando uma explicação para tal.

"Nos jogos de campeonato, seguramente, estamos mais tempo no meio campo ofensivo do que na Liga dos Campeões. Não é um problema da linha defensiva, é um problema de toda a equipa, da ligação que temos de ter, principalmente quando temos a bola. Temos de perceber que só há um momento em que podemos vir a caminhar: depois de marcarmos um golo", disse Sérgio Conceição.

Para esta viagem à Grécia, onde o técnico terminou a sua carreira como jogador, ao serviço do PAOK, e onde diz "ter sido sempre muito bem tratado e acarinhado pelas pessoas", Sérgio Conceição disse ainda ter em dúvida a recuperação do avançado Corona e a possibilidade de utilizar o médio Loum, que recentemente recuperou de covid-19.

Fora das opções para este desafio estão Marcano, Mbaye, e Pepe, que ainda superam problemas físicos.

Luis Díaz diz que apuramento do FC Porto "não muda" postura para jogo com Olympiacos



O avançado do FC Porto Luis Díaz garantiu que o facto de os ‘dragões’ já estarem apurados para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões de futebol "não muda" a postura da equipa para o jogo com o Olympiacos.



"O objetivo é sempre o mesmo, ganhar o jogo. [O apuramento] não muda nada. A equipa técnica pede-nos isso e nós trabalhamos para os três pontos", disse o atacante colombiano, na antevisão ao encontro de quarta-feira, na Grécia.



Luis Díaz espera um adversário com a mesma intensidade demonstrada no jogo da primeira volta, no Estádio do Dragão, antecipando que "jogando agora em casa também vão querer vencer", mas prometendo um FC Porto que tudo vai fazer "para contrariar o Olympiacos".



O avançado colombiano partilhou ainda a "satisfação" por, na fase de grupos, ter marcado um golo ao Manchester City, mas lembrou que tal só foi possível "com a ajuda da equipa" e com o crescimento que tem tido sobre as ordens de Sérgio Conceição.



"Uma das coisas mais importantes [em que evoluiu] é na parte tática. Saber onde estar e o posicionamento. O treinador ajudou-me muito esta época e na passada também para me fortalecer neste aspeto, é uma das melhores coisas que tenho agora", partilhou Luis Diáz.



O sul-americano disse estar "disponível para jogar em qualquer posição e ajudar a equipa", considerando que independentemente do lugar em que jogar "o importante é fazer um bom jogo e ajudar o grupo a vencer".