Sidney reabre comércio a vacinados após confinamento prolongado

O estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sidney, alcançou na semana passada a meta de 70% da população totalmente vacinada, estabelecida pelas autoridades como condição para o desconfinamento. Mais de 90% da população daquele estado já recebeu pelo menos uma dose da vacina.Pouco depois da meia-noite, muitas pessoas em Sidney e noutras zonas do estado de Nova Gales do Sul acorreram a bares e outros estabelecimentos comerciais, celebrando a reabertura, com novas regras que estabelecem menos restrições para as pessoas vacinadas.Os habitantes da cidade, com cinco milhões de pessoas, encheram ginásios, cafés e cabeleireiros, que permaneceram fechados desde que o confinamento foi decretado, em 26 de junho, devido a um surto com a variante Delta do novo coronavírus.", disse o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, a jornalistas.O responsável do governo de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, sublinhou no entanto que continua a haver ""."Trata-se de reabrir de forma comedida", para "", disse, citado pela Associated Press (AP).A entrada nos estabelecimentos comerciais está limitada a clientes vacinados.A exceção são as pessoas que não podem ser vacinadas, por razões de saúde, devendo nesse caso apresentar um atestado médico.Nas últimas 24 horas, o estado de Nova Gales do Sul registou 496 casos de covid-19 e oito mortos.Atualmente, só 58,6% da população daquele estado completou o esquema de vacinação, tendo 85,5% dos habitantes recebido pelo menos uma dose da vacina.





A Austrália espera reabrir as fronteiras internacionais em novembro, uma vez atingida a meta de vacinar 80% da população.

Atualmente, 61% da população do país completou o esquema de vacinação e mais de 82% recebeu pelo menos uma dose da vacina.