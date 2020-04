"Somos tão fortes quanto os sistemas de saúde mais fracos", avisa António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas assina esta sexta-feira um artigo de opinião no jornal The Guardian em que apela à união dos países para fazer face ao novo coronavírus. António Guterres pede ainda uma resposta global à pandemia com a ajuda dos países mais vulneráveis e alerta que o insucesso do mundo desenvolvido no combate à Covid-19 pode representar uma nova vaga pandémica nos restantes países. A recuperação pós-coronavírus passa também por preparar o futuro e deve “levar a um mundo melhor”, exorta.