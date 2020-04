S&P estima recessão de 7,3% na zona euro este ano

Já o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América deverá cair 5,2% em 2020.

A S&P espera o regresso ao crescimento mundial em 2021, com um aumento da riqueza em 5,9%.

"Embora o curto prazo pareça sombrio, as curvas de infeção estão a achatar-se e o foco voltou-se para a recuperação", considerou o economista-chefe da agência de `rating`, Paul Gruenwald, afirmando que a evolução da economia dependerá das políticas sanitárias e económicas, da resposta das famílias e das empresas e do estado do mercado laboral e das pequenas e médias empresas.

O FMI previu esta semana que a economia mundial tenha uma recessão de 3% este ano, fruto do apelidado "Grande Confinamento" devido à pandemia de covid-19, e que a contração da zona euro será de 7,5%.

Para Portugal, a recessão prevista pelo FMI é de 8,0% e uma taxa de desemprego de 13,9% em 2020.