Sporting-Braga nos oitavos da Taça de Portugal de futsal, Benfica com Viseu2001

Além do sorteio dos encontros dos oitavos, que vão ser disputados em 19 de março, também foi sorteado o emparelhamento dos encontros até à final, agendada para 22 de maio.



Os desafios dos 'quartos', fase que se disputará em regime de Final a oito, estão previstos para 19 e as 'meias' dois dias depois.







Programa dos oitavos de final:



- Sábado, 19 mar:



Eléctrico (I) - Belenenses (II)



Leões Porto Salvo (I) - Farense (II)



Viseu 2001 (I) - Benfica (I)



Amigos Cerva (III) - Caxinas Poça Barca (II)



SC Braga/AAUM (I) - Sporting (I)



Marítimo (II) - SCC/FC Famalicão (III)



Fundão (I) - Quinta dos Lombos (I)



Candoso (I) - Macedense (II)







Programa dos quartos de final:



- Quinta-feira, 19 mai:



JOGO 1: Viseu 2001 / Benfica - Amigos Cerva / Caxinas Poça Barca



JOGO 2: Marítimo / SCC/FC Famalicão -- Elétrico / Belenenses



JOGO 3: SC Braga/AAUM / Sporting -- Candoso / Macedense



JOGO 4: Fundão / Quinta dos Lombos - Leões Porto Salvo / Farense







Programa das meias-finais:



- Sábado, 21 mai:



Vencedor do jogo 2 - vencedor do jogo 1



Vencedor do jogo 4 - vencedor do jogo 3