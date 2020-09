Sporting conquista troféus Stromp em futsal, hóquei em patins e voleibol

As equipas de futsal, hóquei em patins e voleibol do Sporting somaram sábado triunfos folgados frente a Viseu2000, Turquel e Câstelo da Maia, respetivamente, que decorreram no Pavilhão João Rocha, conquistando o Troféu Francisco Stromp nas três modalidades.