Sporting de Braga cede empate e Leicester segue para os 16 avos

Os bracarenses pareciam bem lançados para vencer a partida do grupo G, quando Fransérgio fez o 3-2 aos 90 minutos, só que acabaram por permitir a igualdade aos ingleses, aos 90+5, da autoria do ‘inevitável' Jamie Vardy.



Antes do final de ‘loucos', Al Musrati e Paulinho tinham marcado para o Sporting de Braga, enquanto Harvey Barnes e Luke Thomas anularam, por duas vezes, a vantagem conquistada pelos minhotos.



Com 10 pontos, e quando faltam disputar duas rondas, o Leicester manteve a liderança isolada do grupo e garantiu a passagem à próxima fase. Já o Sporting de Braga é segundo colocado, com sete pontos, e terá de vencer o AEK, em Atenas, na próxima jornada, para ‘carimbar' a qualificação.



Os gregos, que contaram com o português André Simões no ‘onze', perderam por 3-0 na receção ao Zorya, e somam os mesmos três pontos dos ucranianos, que, ainda assim, têm desvantagem no confronto direto, já que tinham sido derrotados em casa pelos helénicos, por 4-1.



Além do Leicester, também Arsenal e Hoffenheim já garantiram um lugar na próxima fase da competição, mantendo o registo 100% vitorioso nesta fase de grupos.



Os ‘gunners' foram à Noruega vencer o Molde por 3-0, com golos do costa-marfinense Nicolas Pepe, Reiss Nelson e Folarin Balogun, e lideram o grupo B, com 12 pontos, mais seis do que os nórdicos, que podem ser igualados pelo Rapid Viena, caso os austríacos vençam o Dundalk.



Da mesma forma, o Hoffenheim consolidou o primeiro lugar do grupo L, com 12 pontos, ao vencer por 2-0 o Slovan Liberec, com tentos de Christoph Baumgartner e Andrej Kramaric. No mesmo grupo, o Estrela Vermelha passou a somar nove pontos, ao vencer o Gent pelo mesmo resultado, e está a apenas um ponto de seguir para os ‘16 avos'.



Apesar do empate (1-1) cedido diante do Maccabi Telavive, o Villarreal continua a liderar o grupo I, com 10 pontos, e em boa posição para seguir em frente na competição, bastando-lhe um empate na próxima ronda, com o Sivasspor, que venceu por 3-2 o Qarabag.



No grupo H, continua tudo em aberto, com Lille (oito pontos), AC Milan (sete) e Sparta de Praga (seis) na luta pelo apuramento. O Lille empatou 1-1 com o AC Milan, numa partida em que José Fonte, Xeka e Tiago Djaló alinharam pelos franceses e Diogo Dalot foi titular nos italianos, ao passo que os checos golearam o Celtic por 4-1.



O Dinamo de Zagreb consolidou a liderança do grupo K, com oito pontos, ao vencer por 3-0 no terreno do Wolfsberger, que, por seu lado, perdeu o segundo lugar para o Feyenoord, graças ao ?nulo' (0-0) dos holandeses frente ao CSKA de Moscovo.



Os restantes jogos da quarta jornada têm início às 20:00 (hora de Lisboa), entre os quais o Rangers-Benfica, do grupo D.