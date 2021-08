Sporting na Eslovénia e Benfica na Eslováquia na Liga dos Campeões de futsal

O Sporting vai disputar o grupo 2 da fase principal da Liga dos Campeões de futsal na Eslovénia, com Dobovec, Atyrau e Asnières, com o Benfica na Eslováquia com Sinara, Halle-Gooik e Lucenec, ditou o sorteio hoje realizado.