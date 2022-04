Surto de covid-19. Xangai alivia algumas das restrições

No entanto, desde a semana passada, foram levantadas algumas das restrições.

Xangai está a enfrentar o maior surto de covid-19 desde o início da pandemia, tendo reportado as três primeiras mortes na passada segunda-feira.

Esta quarta-feira foram confirmadas sete mortes na metrópole, elevando o número total para 17. As autoridades chinesas deram conta de mais 2.761 casos (3.316 no dia anterior) a nível nacional, 2.753 dos quais infetados localmente. A esmagadora maioria dos casos foi registada em Xangai (2.494).

Impacto na economia e o desespero da população

Ao contrário de muitos países que têm optado pela coabitação com o vírus e pelo levantamento das restrições, a China continua a seguir uma política de zero covid.Os mais de 25 milhões de habitantes da cidade chinesa estão cada vez mais exasperados pelas dificuldades de acesso aos alimentos e pelo isolamento forçado de pessoas que testaram positivo em centros de quarentena, sem condições sanitárias.As medidas restritivas têm também um duro impacto na segunda maior economia do mundo, uma vez que muitas empresas foram obrigadas a encerrar. As multinacionais estão preocupadas com as consequências do confinamento nas cadeias globais de abastecimento.A gigante norte-americana de carros elétricos Tesla, que tem uma grande fábrica de produção na cidade, retomou as operações na terça-feira após uma suspensão de 20 dias, segundo anunciaram os meios de comunicação locais.

O trabalho também está a ser retomado gradualmente no nordeste do país, berço da indústria automóvel, onde dezenas de milhões de chineses foram confinados nas últimas semanas.